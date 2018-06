VIDEO. Achtervolging eindigt in spectaculaire crash: combi en politiewagen botsen, inbrekers kunnen ontkomen

Rekkem / Menen / Mouscron / Moeskroen / Dottignies / Dottenijs / Mouscron / Moeskroen / Dottignies / Dottenijs -

Bij een crash in Rekkem zijn vrijdag vier agenten gewond geraakt. Nadat inbrekers betrapt werden in Moeskroen zette de politie de achtervolging in. Op de N58 ter hoogte van Rekkem zijn een combi en een ander politievoertuig in botsing gekomen. De dieven konden ontkomen.