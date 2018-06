Moordenaar, dief, ramkraker of terrorist: deze verdachten werden gearresteerd dankzij uitwisseling van DNA-sporen

Uitwisseling van DNA-gegevens tussen ons land en Spanje heeft 471 matches opgeleverd en kan zo voor een doorbraak zorgen in negen onopgeloste moorddossiers, zeven zedenzaken en zes zware drugsdossiers. Omdat het DNA (zweet, sperma of een haartje bijvoorbeeld) dat gevonden is op de plaats delict overeenkomt met DNA-profielen uit de Spaanse databank met verdachten, mensen die gekend zijn bij het gerecht omdat ze al zware feiten pleegden.

Taoufik A., een 28-jarige man van Noord-Afrikaanse origine die officieel in Duitsland gedomicilieerd is, verkrachtte eind december 2013 een vrouw tijdens een inbraak in haar woning in Kortrijk. De dader drong haar flat binnen, zette de vrouw een mes op de keel en misbruikte haar op gruwelijke wijze op de keukentafel. Daarna pikte hij de handtas van zijn slachtoffer en ging ervandoor.

Het onderzoek leverde aanvankelijk maar weinig op. Maar dankzij uitwisseling met DNA-gegevens tussen Spanje en ons land, werd de man gevat. In de woning van het slachtoffer werden DNA-sporen gevonden van de dader en die matchten met DNA-gegevens in de Spaanse DNA-databank. Taoufik A. had daar immers in de cel gezeten voor opzettelijke slagen en verwondingen. Hij werd uiteindelijk in Luxemburg opgepakt. Want hij stond internationaal geseind.

In totaal bevat de Belgische DNA-databank meer dan 47.500 veroordeeldenprofielen, ongeveer 2.000 verdachtenprofielen en meer dan 50.000 sporenprofielen. Door die uit te wisselen met andere landen, dat gebeurt nu al met tien EU-landen, moet het gemakkelijker zijn om onopgeloste criminele feiten op te lossen, zegt de FOD Justitie.

“Tijdens de eerste uitwisseling tussen België en Spanje werden meer dan 29.000 niet-geïdentificeerde sporenprofielen die geregistreerd zijn in de Belgische DNA-databank vergeleken met sporen- en persoonsprofielen uit de Spaanse DNA-databank. Dit resulteerde in 471 overeenkomsten tussen een Belgisch sporenprofiel enerzijds en een Spaans persoonsprofiel anderzijds”, zegt Bieke Vanhooydonck, gerechtelijk deskundige DNA-databanken bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminaliteit (NICC).

Op 471 openstaande sporen in de Belgische DNA-databank kan zo een identiteit van een verdachte worden geplakt. “In feite gaat het om 361 unieke personen, want veel criminelen gebruiken verschillende aliassen zodat hun DNA meerdere keren voor komt”, zegt Vanhooydonck.

De daders van een ramkraak in Lommel werden dankzij DNA-uitwisseling gevat Foto: HBVL

In 16% van de gevallen gaat het om sporen die aangetroffen werden bij zware misdrijven zoals moord, zedenfeiten, opzettelijke slagen en verwondingen, terrorisme, bedreigingen, verdovende middelen, diefstal met geweld, bendevorming, of ontvoering.

Unieke code

“In het NICC weet men niet om wie het gaat omdat de DNA-stalen enkel een unieke code dragen. Ze weten wel wie de magistraat is die met het onderzoek bezig is. Het is hij of zij die beslist wat er met de nieuwe informatie gebeurt en hoe het onderzoek verder wordt gezet. Die uitwisseling van gegevens verloopt volgens vast procedures”, zegt Edward Landtsheere van de FOD Justitie.

Aangezien de minister van Justitie Koen Geens (CD&V) blijvend budget vrijmaakt voor de internationale uitwisseling van DNA-profielen, zal deze op korte termijn verder uitgebreid worden naar andere EU lidstaten. Bulgarije, Litouwen en Polen staan daarbij als eersten op de lijst, maar uiteindelijk zal België DNA-gegevens uitwisselen met alle lidstaten. “De eerste keer worden alle DNA-profielen uitgewisseld. Nadien worden elke nacht nieuwe profielen in de databanken doorgestuurd. Tegen de volgende ochtend weten we al of er ergens een match is. Dat wil niet zeggen dat de zaak de volgende dag is opgelost. Want dit is CSI: Miami niet”, zegt Bea Vanhooydonck nog.

Maar dat de uitwisseling van DNA de ophelderingsgraad van misdrijven gevoelig verhoogt, staat vast.

Foto: AFP

Neem nu de moord op Jan van Mosselveld in 2001 in Nederland. De zaak leek de geschiedenis in te zullen gaan als een zogenaamde cold case of onopgeloste moord. Maar na 15 jaar kwam de zaak toch in een stroomversnelling na uitwisseling van internationale DNA-gegevens. Twee Beringenaars van Turkse afkomst werden gearresteerd en wachten op hun proces. De verdachten zaten al in de cel op verdenking van andere feiten. En dus zat hun DNA in de databank van daders.

De uitwisseling van DNA van daders en sporen die gevonden zijn op de plaats delict is volgens de politie zeer nuttig in de strijd tegen rondtrekkende dadergroepen, die in verschillende landen acties zijn. Neem nu de ramkraak op een telefoonwinkel in Lommel, vier jaar geleden. De daders waren onvindbaar. Tot uit vergelijking met buitenlandse DNA-databanken bleek dat de daders al in meerdere landen hadden toegeslagen. Er was een match en de daders zijn gearresteerd.

Franse terrorist

Reda Kriket Foto: AP

Door de uitwisseling van DNA-gegevens kwam ons land er zelfs achter dat de Franse terrorist Reda Kriket, die een aanslag wilde plegen op het EK voetbal in Frankrijk, in ons land verschillende diefstallen pleegde.

De 34-jarige Fransman werd op 24 maart 2016 in de boeien geslagen in de buurt van Parijs. Hij werd ervan verdacht lid te zijn van een terreurgroep. Kriket was in het bezit van wapens, explosieven en valse documenten. Zijn DNA werd vergeleken met DNA-sporen die in andere EU-landen waren opgenomen. En wat bleek: in december 2013 was de dertiger in Hasselt. Hij pleegde er vijf inbraken in appartementen langs de Herenrodesingel. “In een van de appartementen werd een DNA-spoor gevonden op het slot van een koffertje”, zegt het Limburgse parket.