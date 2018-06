Noodweer treft ons land: water in Limburgs dorp tot 1,5 meter hoog

Voeren / Tongeren - Het onweer heeft de voorbije dagen al voor heel wat overlast gezorgd, maar vrijdag deden de weergoden er op verschillende plekken in ons land nog een schepje bovenop. Limburg en Luik kregen af te rekenen met hevige onweersbuien, en ook Vlaams-Brabant bleef niet gespaard van overstromingen. Een overzicht per provincie.

In Limburg kregen enkele Tongerse deelgemeenten, zoals onder meer Diets-Heur, Vreren, Rutten en Nerem, kregen af te rekenen met hevige onweersbuien. Door de zware regenval stroomde de modder van de velden weer door de straten en zijn sommige plekken er totaal onbereikbaar geworden. Voorbije zondag kreeg Diets-Heur ook al af te rekenen met zware modderstromen.

Na Tongeren kreeg ook Sint-Truiden bezoek van het onweer. De parking van het station staat er onder water.

Na @stadtongeren is het nu ook vr onze ploegen in @stadsinttruiden alle hens aan dek. De parking vh @NMBS station in #sinttruiden staat onder water. @poltrudo sleept uit voorzorg auto's naar het stadswerkhuis. Kostenloos. Mijd de omgeving! #wateroverlast #werkenbijdebrandweer pic.twitter.com/bgELSw7Qyq — Hulpverleningszone Zuid-West Limburg (@BrandweerZWL) 1 juni 2018

De dorpskern van Moelingen, in Voeren, en de omliggende straten staan volledig blank. Het water staat er tot anderhalve meter hoog. Enkele mensen, vooral ouderen en zieken, werden uit voorzorg geëvacueerd.

LEES OOK. Moelingen volledig onbereikbaar door wateroverlast: “En er staan nog miljoenen liters te wachten?”

Ook in Vlaams-Brabant waren er vrijdag problemen door de hevige regenval. Vooral Zoutleeuw, Landen, Glabbeek, Tielt-Winge en Aarschot kregen het zwaar te verduren. In Tielt-Winge en Bekkevoort moesten rond de middag heel wat straten afgesloten worden. Onder andere de Diestsesteenweg was richting Diest gedeeltelijk afgesloten door de felle regen en heel wat huizen kregen water binnen.

Dank aan Brandweer Tienen en Diest om ons uit de nood te helpen. Onze collega's zijn ondertussen op het terrein nog steeds in de weer. #Wateroverlast pic.twitter.com/RktSx2JO9W — Politie Hageland (@PolitieHageland) 1 juni 2018

Volgens de politie van Aarschot was er ook daar op verschillende plaatsen wateroverlast, onder meer aan het op- en afrittencomplex van de E314. Het noodnummer 1722 was daar zelfs overbelast.

Er is wateroverlast op verschillende plaatsen in Aarschot, onder meer aan het op- en afrittencomplex van de E314. Het noodnummer 1722 is overbelast. De brandweer is bereikbaar via het algemeen nummer 016 56 66 57. — Stad Aarschot (@StadAarschot) 1 juni 2018

Lubbeek, Boutersem en Holsbeek, die in het verleden al meermaals te kampen kregen met serieuze modderstromen, lagen op de rand van de zwaarste regenzone en bleven daardoor behoorlijk gespaard. In de Lubbeekse deelgemeente Binkom moest de Helstraat tijdelijk afgesloten worden omdat de riolen het water niet konden slikken, maar het probleem was snel opgelost. Het centrum van Lubbeek leek ook op een vijver, maar daar was het niet zo erg dat er moest ingegrepen worden.

In de provincie Antwerpen heeft een regenbui voor wateroverlast gezorgd in en rond Heist-op-den-Berg en Berlaar.

De brandweer moest veertig keer tussenkomen voor ondergelopen straten, en ook heel wat kelders liepen onder water. Op een bedrijf nabij Heist-op-den-Berg dreigt een blusvijver buiten zijn oevers te treden en het bedrijf binnen te stromen. Onder meer de straat Melkouwen in Berlaar stond helemaal blank en moest door de brandweer worden afgesloten om alles te kunnen wegpompen. In Heist-op-den-Berg was er hinder aan de Liersesteenweg. Daar liepen de beken over en stond de rijbaan deels onder. Ook de Isschotweg was overstroomd.

In Luik heeft de gouverneur vrijdagochtend de provinciale fase van het rampenplan aangekondigd na hevige onweders in de provincie. De brandweer kreeg vooral oproepen voor onder water gelopen straten en kelders. Verschillende straten en wegen in de regio zijn ook afgesloten voor het verkeer. In de stad Luik gaat het onder meer om twee belangrijke verkeersassen: de rue de Visé, ter hoogte van de Pont de Wandre, en de rue Joffre, tussen Opéra en Saint-Lambert. Volgens de Luikse lokale politie zullen nog straten afgesloten worden wegens modderstromen of als gevolg van wegverzakkingen. Ook het treinverkeer ondervindt impact.

Door de hevige regenval van deze ochtend is het treinverkeer momenteel onderbroken op een deel van lijn 42. Dit heeft ook impact op andere lijnen in de regio.

We raden jullie aan om voor vertrek onze app of website te raadplegen. #NMBS pic.twitter.com/JZgsGn8y9e — NMBS (@NMBS) 1 juni 2018

Nog meer beelden vanuit het oosten van België. Daar zijn de rivieren omgetoverd tot kolkende watermassa's. #onweer #wateroverlast pic.twitter.com/tbbQfsIr67 — NoodweerBenelux (@NoodweerBe) 1 juni 2018

In Trooz, bij Luik, is een groot deel van het centrum onder water gelopen na een hevig onweer. Een van de slachtoffers is begrafenisondernemer Bemelmans aan de Grand-Rue in Trooz. Daar zouden vandaag de lichamen van Lucile Garcia en Soraya Belkacemi, de twee agenten die dinsdag in Luik zijn vermoord, worden opgebaard. De begrafenisondernemer zou de stoffelijke resten vandaag ophalen omdat ze nu pas werden vrijgegeven door het parket. Maar dat zal dus nog even moeten wachten. Eerst moet het water weggetrokken zijn en dan moet het funerarium proper gemaakt worden. De begrafenis vindt komende dinsdag plaats in het crematorium van Robermont.

Ook het circuit van Spa Francorchamps kreeg het zwaar te verduren. Op videobeelden is te zien hoe daar een tunnel onder water liep.

In Soumange moest de brandweer een gezin evacueren omdat het water 2 meter hoog stond in hun woning.

Speciaal noodnummer 1722

Intussen blijft het speciale noodnummer 1722 voor niet-dringende brandweeroproepen geactiveerd, nog zeker tot zaterdagmiddag. Er wordt gevraagd enkel het noodnummer 112 te bellen als er iemand potentieel in levensgevaar is. In alle andere gevallen bel je 1722.

Het noodnummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten. Deze week kreeg het niet-dringende nummer al 1.348 oproepen over het onweer. De meeste kwamen uit Antwerpen.

Komende uren

Vanavond vermindert de kans op buien en onweer in het westen en centrum maar houdt aan over het oosten, laat het KMI weten. Vannacht verdwijnen de laatste onweersbuien naar Nederland en Duitsland.