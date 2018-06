Blote buik, gaten in de broek, sokken in sandalen,.. Drie fashionista’s wijden ons in in de stijl anno 2018

Beste vader. Als uw dochter nog eens naar een fuif vertrekt – met blote buik, gaten in de broek en úw versleten tuinslippers aan – roep dan niet: Wat hebde gij nu weer aan? Nee, lees eerst dit. Want wij dachten ook dat we mee waren met de mode. Tot we naar de Meir trokken met drie fashionista’s, die ons inwijdden in de stijlen anno 2018.

Bauke Blomme

Draagt het liefst: streetwear en skatewear

Gruwt van: Mainstream. Ik wil er graag apart uitzien.

Favoriete winkel: Weekday

Tonia Van Maele

Draagt het liefst: Zwart-wit ­basics ...