Hij plunderde het huis van zijn ouders en haalde hun spaarrekening leeg

Een man uit Australië beroofde zijn nietsvermoedende ouders voor minstens 50.000 Australische dollar. Hij drong hun huis binnen toen ze op vakantie waren en ging aan de haal met alle waardevolle voorwerpen. Vervolgens haalde hij hun spaarrekening leeg en creëerde een schuldenberg met een creditcard die hij op naam van zijn ouders zette.

Tony en Jill Lewis, een gepensioneerd koppel, wist niet wat hen overkwam toen ze terugkeerden van een reis in 2013. Niet alleen was er ingebroken in hun huis, het was een familielid die alle waardevolle voorwerpen had gestolen. Het politieonderzoek naar de inbraak wees al snel in de richting van hun 43-jarige zoon Russel.

Tijdens de huiszoeking bij Russel thuis vond de politie een aantal van de gestolen voorwerpen en enkele illegale wapens. Dat was niet het einde van de lijdensweg voor Tony en Jill. Toen het koppel naar de bank ging, bleek dat Russel hun spaarrekening had leeggehaald en 50.000 Australische dollar had uitgegeven met een creditcard die hij op naam van zijn ouders had gezet.

“Onze zoon moet gedeporteerd worden”

Russel werd veroordeeld tot drie en een half jaar cel voor diefstal en fraude. Nu zijn straf er bijna op zit, zijn Tony en Jill nog niet milder geworden voor hun zoon. “Hij moet gedeporteerd worden wanneer hij zijn straf heeft uitgezeten”, vertelden zijn ouders aan de Australische media. Dat klinkt vreemd, maar het is technisch mogelijk. Tony, Jill en hun zoon zijn Britse staatsburgers die al sinds 1985 in Australië wonen. Zowel het koppel als hun zoon vroeg in al die tijd nooit de Australische nationaliteit aan.

Russel zou het slachtoffer kunnen worden een nieuwe, strengere migratiewet in Australië. Volgens de Australische nieuwssite 9news kan met die wet het paspoort afgenomen worden van elke buitenlander die een gevangenisstraf langer dan een jaar moet uitzitten.

Bank scheldt schulden pas kwijt na media-aandacht

De media-aandacht die hun zaak nu krijgt, heeft ook positieve gevolgen voor Jill en Tony. Vijf jaar lang probeerden ze hun bank uit te leggen wat er gebeurd was. Maar die weigerde elke tegemoetkoming. Nochtans had het koppel de rekening bevroren voordat ze op reis gingen. Russel had echter de bankgegevens en de code buitgemaakt toen hij inbrak. Zo slaagde hij erin om toch aan het geld van zijn ouders te geraken.

Toen het nieuws over de zaak op de voorpagina’s van de Australische kranten verscheen, kwam de bank plots wel over de brug. De 50.000 dollar schulden die Tony en Jill hadden, werden kwijtgescholden. “We willen meneer en mevrouw Lewis helpen door de frauduleuze transacties die in hun naam werden gemaakt te vergoeden”, klonk het in een statement van de Commonwealth Bank.

Het koppel moet nu dus niet hun huis verkopen om de schulden in te lossen. Of Jill en Tony ook hun spaargeld terugkrijgen is niet duidelijk.