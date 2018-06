Politieagenten gewond bij steekpartij in Schotland

Brussel - In het Schotse Greenock zijn vrijdag twee politieagenten gewond geraakt nadat ze zijn neergestoken bij een oproep. Dat melden Britse media.

Het incident deed zich voor omstreeks 09.45 uur Belgische tijd. Twee agenten waren naar een adres in Greenock geroepen. Een mannelijke agent zou volgens de openbare omroep BBC een messteek in de nek hebben gekregen, een vrouwelijke agent een steek in de arm. Beiden zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Volens Sky News en het ITV News zijn beide zwaargewond. De BBC zegt dat alleen de man zware verwondingen heeft opgelopen.

Er is een 43-jarige man gearresteerd. Hij is ook naar een hospitaal gebracht. Die man zou over een korte afstand hebben gelopen alvorens door twee politiewagens te zijn geraakt. Volgens de politie is het incident niet terreurgerelateerd en is er geen verder gevaar, aldus Sky en ITV.