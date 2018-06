Chauffeur geflitst die 137 kilometer per uur te snel reed

Meise - De politie van de zone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise) heeft bij een snelheidscontrole op de Merchtemsesteenweg in Meise een chauffeur betrapt die 207 kilometer per uur reed waar een maximumsnelheid geldt van 70 kilometer per uur.

De Merchtemsesteenweg is een lange rechte baan waar vaak snel wordt gereden. De maximumsnelheid is er nochtans beperkt tot 70 kilometer per uur en voor het inrijden van het centrum van Wolvertem zelfs tot 50 km/u.

Omwonenden klagen er al langer over dat de straat “een echte snelweg is”. De lokale politie houdt er dan ook geregeld controles.

Bij een politieactie afgelopen zondag werd een chauffeur geflitst die 207 km/u. reed of 137 km/u. te snel. Hij zal zich voor de politierechtbank van Halle-Vilvoorde moeten verantwoorden. Naast een rijverbod riskeert hij een fikse boete. Hij zal wellicht ook zijn rijexamens opnieuw moeten afleggen en een psychologisch onderzoek moeten ondergaan.

In totaal reden 844 voertuigen voorbij het flitstoestel. 120 of 14 % van de bestuurders reden sneller dan de toegelaten snelheid van 70 kilometer per uur.

Toch vestigde de chauffeur die 207 km/u. reed geen snelheidsrecord. In april werd een bestuurder geflitst die 208 km/u. reed. Ook hij zal binnenkort gedagvaard worden voor de politierechtbank.