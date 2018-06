Innovatie op bedrijfsevents en festivals: bouw eens een festivaltent

Jaarlijks worden er dertig miljoen bedrijfsevents georganiseerd, waarbij miljarden euro’s worden gespendeerd aan infrastructuur zoals tenten en stands. Een gigantische markt, die ook rijp lijkt voor innovatie. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe festivaltent, ontworpen door de Brusselse start-up Konligo. “Wij willen een erg traditionele sector nieuw leven inblazen.”

De evenementenwereld is een gigantische markt. Naast de tientallen miljoenen bedrijfsevents zijn er wereldwijd meer dan 50.000 tentenverhuurders met dus ook talloze bouwmedewerkers. En alleen al in Europa zijn er meer dan 10.000 festivals.

Zestig miljard

Jaarlijks wordt er naar aanleiding van die bedrijfsevents zowat zestig miljard euro gespendeerd aan infrastructuur. Denk hierbij aan tenten, overkappingen, podia, ontvangstruimtes en beursstanden. De cijfers komen van de start-up Konligo, een spin-off van de Brusselse VUB.

Konligo richt zich op deze markt. Met hun ‘FasTival’-tent vinden ze naar eigen zeggen de festivaltent opnieuw uit. Er kruipt vandaag veel tijd en energie in de opbouw van podia, tenten en standen. Maar hun gepatenteerde technologie laat volgens hen toe om snel een robuuste tentstructuur op te zetten.

Volgens de Brusselse start-up behoort het vele opbouwwerk met deze tent tot het verleden. “Op slechts een tiental minuten ontstaat een overdekte structuur van 22 m², die 135 keer groter is dan in zijn compacte, gesloten vorm tijdens het transport”, beweert Aushim Koumar, stichter van Konligo.

Maatwerkbedrijf

Met hun aanbod mikt de start-up op een specifieke nood. “Vandaag kun je op evenementen twee types tenten vinden: eenvoudige structuren die snel opgezet kunnen worden maar onvoldoende robuust zijn, ofwel forse structuren die behoorlijk wat tijd innemen om op te bouwen”, stelt Koumar.

De FasTival-tent tracht die twee te combineren. “Dankzij een ingenieuze structuur kun je binnen de tien minuten de tent opzetten”, stelt hij. De componenten van de tent worden bij een Belgisch bedrijf geproduceerd. Het assembleren of samenbrengen van de componenten doet Konligo nog zelf. “Al zijn we in ons land op zoek naar een maatwerkbedrijf om hiervoor samen te werken”, klinkt het.