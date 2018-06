Emma (17) slachtoffer van zware verkeersagressie: “Hij sloeg me en sleurde me de struiken in”

Harelbeke - Emma Devoddere was woensdag slachtoffer van verkeersagressie in Stasegem. Ze werd de struiken in gemept. De politie vond na enkele uren de dader. Devoddere wil van geen excuses weten. Ze zit met concentratieproblemen en kan haar toetsen niet maken. “Als man mep je geen minderjarige de struiken in.”

Emma Devoddere (17) uit Stasegem trok woensdag naar school op haar brommer, een Dax. Onderweg werd ze gehinderd door een autobestuurder. Ze deed teken dat ze op het baanvak van de Spinnerijkaai wél mocht rijden maar de man vond dat ze te veel plaats innam. Hij stopte en mepte haar de struiken in.

Vandaag heeft Emma concentratiestoornissen en de symptomen van een whiplash. Ze diende klacht in tegen de man. Devoddere: “Ik zit in de zorgkrachtschool in Kortrijk. Ik studeer er jeugd- en gehandicaptenzorg. Woensdagmorgen om 10 voor 8 nam ik de gebruikelijke weg. Ter hoogte van de Spinnerijkaai reed een man me rakelings voorbij om dan op de remmen te gaan staan. Ik gooide mijn hand in de lucht om te tonen dat ik dat gevaarlijk vond. Hij kon dat niet appreciëren. Op een bepaald moment stapte hij uit en verkocht me een paar rake klappen. Ondanks mijn helm voelde ik de slagen neerkomen. Nadien sleurde hij me op de grond. Daarna reed hij weg.”

Devoddere kon nog drie letters van de nummerplaat van het voertuig herkennen en doorgeven aan de politie. Die slaagde erin via een camera drie wagens te isoleren met dezelfde beginletters. Uiteindelijk werd tegen de middag de dader gevat. Devoddere: “Ik wou per se naar school omdat ik belangrijke toetsen moest maken. Ik verbeet de hoofdpijn. Ik heb er echter niets van terecht gebracht en trok naar de dokter. Ik kreeg een bloedneus hoewel ik daar vroeger nooit last van had. Ik had de symptomen van een whiplash. Het ergste is dat ik door het ongeval ook concentratiestoornissen heb.”

Devoddere wil geen excuses van de man aanvaarden. Ze handhaaft haar klacht. Devoddere: “Ik ben een meisje van amper zeventien. Dat doe je als - ik schat een dertiger - niet. Ik wil hem dat duidelijk maken. Ik heb trouwens ook schade aan mijn laptop. Als bromfietser, en zeker als meisje op een Dax, kom je vaak heel wat gekke situaties tegen in het verkeer. Maar dit is uitzonderlijk. Het mag stoppen. Ook mijn broer was een tijdje geleden slachtoffer van agressie. Hij kreeg zelfs messteken. Hij hoorde bij een groepje dat in Kortrijk belaagd werd door een aantal Afghanen op het Schouwburgplein. De daders zijn alweer op vrije voeten want we kwamen ze onlangs tegen.”