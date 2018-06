VIDEO. 'Spookbrug' in Oudenaarde staat al drie jaar open

Oudenaarde - In Oudenaarde staat een spookbrug. Tenminste, dat is de naam die de inwoners van Oudenaarde de brug gegeven hebben. De nieuwe ophaalbare fietsersbrug aan de Scheldekop is al drie jaar klaar, maar er is nog altijd geen fiets over gereden.

De brug staat nu al die tijd al naar omhoog en de fietsers moeten nog altijd omrijden. Dat komt omdat ze het in Oudenaarde er niet over eens geraken wie de brug moet bedienen. De stad wil geen brugwachter inzetten, en de Vlaamse Waterweg ook niet. De havenmeester van de passantenhaven zou die job wel zien zitten, zegt hij. Maar dat wil niet zeggen dat de brug dan meteen open kan.