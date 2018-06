Pech voor Anderlecht? Gedroomde topschutter voor veel (teken)geld op weg naar Portugal

Anderlecht wil naast jonge spelers ook een grote naam in huis halen. De Argentijnse goalgetter Facundo Ferreyra (27) stond nadrukkelijk op de radar in Brussel. De spits van Shakhtar Donetsk werd dit seizoen topschutter in Oekraïne met 21 goals in 29 wedstrijden, waarmee hij zijn club naar de titel leidde. L’Equipe meldt vrijdag echter dat de Argentijn niet naar België maar naar Portugal trekt.

Ferreyra is in juni – na vijf seizoenen – einde contract, waardoor heel wat Europese clubs de transfervrije aanvaller in het vizier hadden. Toch was Anderlecht niet kansloos, want na een mislukt avontuur bij Newcastle drie jaar geleden, kwam de speler tot de conclusie dat de Europese top te hoog gegrepen is. Samen met zijn entourage keek hij uit naar een topclub uit een middelgrote Europese competitie.

Anderlecht kreeg concurrentie van Benfica en Fenerbahce, maar leek het voordeel te hebben omdat het al geruime tijd zijn interesse liet blijken. Ex-trainer René Weiler en ex-manager Herman Van Holsbeeck hengelden al naar hem, maar Shakthar hield Ferreyra in Oekraïne om gewapend te zijn in de Champions League. In de kwalificaties scoorde hij tegen Napoli, in de groepsfase tegen Roma en Feyenoord.

Het dossier lag op tafel van de nieuwe sportief manager Luc Devroe, maar die lijkt naast zijn grote vis te grijpen. L’Equipe meldt namelijk dat Ferreyra op weg is naar Benfica. De Portugese topclub zou de spits verleid hebben met de centen: een tekenpremie van liefst 4 miljoen euro en een brutojaarsalaris van 4,5 miljoen euro. Cijfers waaraan paars-wit normaal gezien niet kan tippen.

De Argentijn zou dinsdag arriveren in Portugal om zo’n transfer af te ronden.