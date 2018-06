Waarom Mariano Rajoy moest opstappen als premier van Spanje

Vrijdag verloor de Spaanse premier Mariano Rajoy (Partido Popular) de vertrouwensstemming in het parlement. Oppositieleider Pedro Sánchez diende een motie van wantrouwen in en vond daarvoor genoeg steun. Maar waarom moest premier Rajoy opstappen?

De val van premier Rajoy werd vorige week definitief ingeluid door de veroordelingen in de zaak-Gürtel, een van de grootste corruptieschandalen in de Spaanse democratie. Het was zeker niet de eerste keer dat Rajoy onder vuur kwam te liggen, maar hij leek elke keer opnieuw de dans te ontspringen. Tot nu.

Luis Bárcenas, voormalig penningmeester van de Partido Popular, werd veroordeeld tot 33 jaar cel voor het ontvangen van smeergeld. Daarnaast kreeg de partij zelf een boete van 245.000 euro voor het gebruiken van illegaal geld bij lokale verkiezingen en verdwenen verschillende lokale politici in de gevangenis.

De rechter zag voldoende bewijs voor het bestaan van een schaduwpartijkas, van waaruit verschillende illegale betalingen gedaan werden. In de jaren tussen 1996 en 2004 was het partijgebouw van de PP “als een huis” voor de zakenman Francisco Correa. Hij organiseerde allerlei evenementen aan kunstmatig hoge prijzen, waarbij een deel van het extra geld naar hem verdween en een ander deel in de schaduwkas van de Partido Popular terechtkwam. Correa kreeg daarvoor een straf van 51 jaar.

Rajoy bleef volhouden dat “er misschien corruptie bestaat binnen de PP, maar dat de PP geen corrupte partij is”. Iets waar hij strikt genomen wel gelijk in had, want niemand van zijn kabinetsleden werd veroordeeld. Anderzijds werd Rajoy wel opgeroepen om zelf te getuigen in de rechtbank, een ongezien tafereel voor een zittend premier. Hij ontkende het bestaan van een schaduwkas en het feit dat hij daaruit betaald zou zijn, maar de rechter deed die verklaring af als niet voldoende geloofwaardig.

Nieuwe blamage

Rajoy werd dan misschien niet veroordeeld door de rechter, maar des te meer door het Spaanse volk. In de peilingen werd zijn partij, die al jaren de grootste in Spanje was, van de troon gestoten door de Ciudadanos (letterlijk vertaald als “burgers”), een jonge partij die hamert op een harde aanpak van corruptie. De recente veroordelingen waren een nieuwe blamage voor de premier die door zijn land nooit echt geliefd geweest is. Vooral het strenge besparingsbeleid dat Rajoy na de financiële crisis voerde, was een doorn in het oog van de Spanjaarden.

Na zijn eerste periode als premier kon Rajoy met zijn partij tot verbazing van velen opnieuw de verkiezingen te winnen, hoewel hij de absolute meerderheid in het parlement verloor. Het kostte hem een formatie van tien maanden en twee nieuwe verkiezingen om een partij te vinden die zijn regering wilde gedogen: de liberale partij Ciudadanos en de Baskische nationalisten.

Desondanks slaagde Rajoy erin om het hoofd boven water te houden, ook tijdens de recente Catalaanse crisis. Na de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië zette hij alle mogelijke juridische en politieke middelen in. Hij liet de Guardia Civil zelfs met geweld optreden tegen deelnemers van de betogingen, maar slaagde er zo wel in om amper gezichtsverlies te lijden.

“Uw tijd is op”

Toch wachtte oppositievoorzitter Pedro Sanchez (PSOE) al lang op een kans om zijn grootste politieke vijand uit de ambt te ontzetten. In 2016 weigerde hij de regering van Rajoy te gedogen, maar toen werd hij door zijn eigen partij gepasseerd, waarop hij terugvocht in de voorzittersverkiezingen. “Treed af, mijnheer Rajoy, uw tijd is op”, riep hij donderdag de premier op. “In iedere andere democratie had u al lang uw verantwoordelijkheid genomen.” Voor de PSOE-kopman is “Gürtel de PP, en de PP is Gürtel”.

Hij slaagde erin genoeg steun te verzamelen voor zijn motie van wantrouwen, de tweede in minder dan een jaar die tegen Rajoy en zijn regering wordt ingediend. De vorige overleefde hij zonder veel kleerscheuren, maar dat lukte geen tweede keer: Rajoy is de eerste premier die een vertrouwensstemming verliest. Sanchez wordt de nieuwe premier en belooft alvast een meer socialer beleid te voeren dan dat van de vorige jaren, “waarin we de broekriem moesten aanhalen totdat we stikten”. Hij heeft ook als bedoeling nieuwe verkiezingen uit te schrijven, maar de datum daarvoor houdt hij vaag.