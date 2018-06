Geen Axel Witsel tegen Portugal, nummer honderd voor Jan Vertonghen: “Als ik tenminste de training overleef”

België moet het morgen tegen Portugal zonder de geblesseerden Axel Witsel en Thomas Vermaelen doen. Maar wie er wel bij loopt, is Jan Vertonghen. Al voor de honderdste keer in een shirt van de Rode Duivels. “Als ik tenminste de training overleef”, lacht hij.

Wat een symboliek. Jan Vertonghen debuteerde op 2 juni 2007 tegen Portugal. Dag op dag elf jaar later speelt hij tegen datzelfde Portugal zijn honderdste interland. “Bij mijn eerste interland tegen Portugal dacht ik dat ik opgeroepen was voor de beloften, maar het bleek voor de A-ploeg te zijn”, zegt hij. “We verloren met 2-1 tegen jongens als Deco, Quaresma, Nani,... Het was een heel bijzondere wedstrijd. Leuk ook dat de tegenstander in m’n honderdste dezelfde is. Of ik het besef dat het mijn honderdste match is? Ja, iemand heeft me dat al wel eens gezegd (lacht). Ik probeer dat moment bewust te beleven. Die honderd bereik je maar één keer in je leven. Ik ben blij dat het morgen zo ver is. Als ik de training overleef tenminste (lacht).”

Vorig jaar pakte Jan Vertonghen al de titel van recordinternational over van Jan Ceulemans. “Toen was ik er meer mee bezig”, zegt hij. “Maar mijn record zal sowieso eens verbroken worden. Maar die honderd blijft er voor altijd staan. Misschien is dat dan toch wel specialer.”

Die honderd interlands hebben Jan Vertonghen veel mooie herinneringen bezorgd, maar hij heeft er ook een sterke vriendschap aan overgehouden. “Mousa is een soort van rode draad in mijn carrière. Net als Toby en Thomas dat ook zijn. Maar als ik er eentje moet uitlichten is het Mousa. Het is één van mijn beste vrienden geworden door die honderd interlands heen. We speelden al sinds ons elfde samen. Dan ben ik naar Ajax vertrokken en hij via Germinal Beerschot naar Willem II. Laat ons zeggen dat we mekaar bij die eerste interland hebben teruggevonden.”

Geen Witsel

Axel Witsel is er straks niet bij tegen Portugal. Hij heeft last van de knie na een trap in de competitie bij zijn Chinese club Tianjin Quanjian. “Voor hem komt de wedstrijd net iets te vroeg”, zegt Roberto Martinez. “Ook Thomas Vermaelen speelt niet, maar zijn progressie is goed. We beslissen over zijn situatie pas op het allerlaatste moment.”

Martinez is tegen Portugal niet van plan veel te experimenteren. De verwachting is dat hij zijn sterkste ploeg aan de aftrap zal brengen. “Ik ga met drie verdedigers spelen tegen Portugal. Mogelijk probeer ik het in de volgende wedstrijden wel eens om met z’n vier achteraan te spelen. We moeten flexibel zijn. Niet altijd vasthouden aan één systeem. Maar voor de partij tegen Portugal is het plan duidelijk met drie verdedigers.”