Tottenham-trainer Mauricio Pochettino reageert op geruchten rond transfer naar Real Madrid

Mauricio Pochettino, coach van Rode Duivels Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé bij het Engelse Tottenham, heeft vrijdag gereageerd op de geruchten dat hij Zinédine Zidane zou opvolgen bij het Spaanse Real Madrid. De Argentijn tekende recent nog een nieuw contract tot en met 2023 bij de Spurs.

“Ik heb een engagement voor vijf jaar bij Tottenham en ben nog heel gelukkig in deze club. Mijn inzet is maximaal”, reageerde Pochettino in eerste instantie afwijzend op de geruchten tijdens een boekvoorstelling in Barcelona. Maar uitsluiten deed hij niets. “Je moet ontspannen zijn en profiteren van elk moment. Wat moet gebeuren, zal gebeuren”, klonk het vaag. “Ik kan er alleen maar voor proberen te zorgen dat de spelers doen wat hun gevraagd wordt.”

Zidane zwaaide donderdag verrassend af als coach van Real Madrid. Voornamelijk de Spaanse pers zag in Pochettino, die al sinds 2014 bij Tottenham actief is, een mogelijk opvolger. “Als er een naam geciteerd wordt bij Real, krijgt dat altijd enorme aandacht. Ik trek mij er niets van aan. Over veronderstellingen spreken helpt niemand verder.”