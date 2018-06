Wanneer mama meer stress heeft voor de examens dan haar kinderen

Angstzweet voor een examen wiskunde? Elke tiener heeft er weleens last van. Maar uit een bevraging van de CM-chatlijn Teleblok en radiozender MNM bleek deze week dat ook ouders niet gespaard blijven van slapeloze nachten. Liefst driekwart van hen ondervindt stress van de examenperiode. “Ook mijn leven staat in juni volledig in het teken van die examens”, zegt mama Conny.