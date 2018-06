De Rode Duivels zijn niet alleen: ook WK-favoriet in de ban van “gelekte” selectie: “Zoals bij een Panini-album”

Volgens Roberto Martinez klopt er niets van, maar ons land was wel een tijd lang in de ban van de ‘Matrasgate’ bij de Rode Duivels. Op die manier zou de definitieve WK-selectie aangekondigd zijn. De Duivels zijn echter niet alleen. Ook de Duitse selectie leek even vroegtijdig gelekt te zijn.

Leander Dendoncker, Matz Sels, Jordan Lukaku, Adnan Januzaj en Christian ­Kabasele. Van dat vijftal zou er geen op maat gemaakte matras richting Rusland gestuurd zijn. Conclusie: dit zijn de afvallers van bondscoach Roberto Martinez. Of niet? De Spanjaard ontkende staalhard dat zijn selectie rond is, het bedrijf in kwestie sprak van een “enorm misverstand”.

LEES OOK: Verraden matrassen dat bondscoach Martinez zijn selectie al maakte? Bedrijf in kwestie ontkent: “Enorm misverstand”

LEES OOK: Bondscoach Roberto Martinez ontkent ‘Matrasgate’ bij Rode Duivels: “Er bestaat geen lijst van 23”

Ook in Duitsland waren ze even in de ban van een “gelekte” WK-selectie. Op de website van Die Mannschaft verscheen namelijk een afbeelding met de 23 namen die bondscoach Joachim Löw meeneemt naar Rusland. De vier afvallers zouden in dat geval zijn: doelman Kevin Trapp, verdediger Jonathan Tah, middenvelder Sebastian Rudy en aanvaller Nils Petersen.

Teammanager Oliver Bierhoff viel echter uit de lucht. “Dat moet een vergissing geweest zijn. Dat zou natuurlijk niet mogen gebeuren. Dit maakt me boos, we moeten uitzoeken wat er precies gebeurd is. De definitieve selectie wordt bekendgemaakt na de oefeninterland tegen Oostenrijk”, klinkt het.

Ook de persverantwoordelijke van de Duitse voetbalbond reageerde. “De selectie die op de website stond, is niet de definitieve selectie. Het is zoals bij een Panini-album. Ook zij kennen de ploeg niet op voorhand.”