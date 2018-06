Wij volgden twee jongedames een hele dag lang op hun ultieme feest: het eindejaarsbal

Hij staat aan de voordeur. Zwetend in zijn kostuum, boeketje in de hand. Zij popelt in de gang, wetend dat de bel zal gaan. Ze ziet er oogverblindend uit, in haar jurk, met haar oogschaduw, met de smile die verklapt wat haar vanavond te wachten staat: Het eindejaarsbal. Het ultieme achttienjarigenmoment. Op het Onze Lieve Vrouw Lyceum in Genk zwaaiden ze af op woensdag 9 mei. Het laatste feestje met alle schoolvrienden, het eerste als chique volwassene. Een hele dag lang volgden wij twee jongedames: Alessia Randazzo en Divine Lecis. Van bij de kapper die krullen legde, tot de slow om middernacht.

