Zoontje belandde in coma na ongeval maar dat belette papa niet om weer dronken te rijden (met kinderen in de wagen)

Manolito H. veroorzaakte in 2016 ook al een ongeval waarbij zijn kind door het raam was gevlogen.

Wetteren / Diksmuide - Manolito H. (30) uit Pervijze (Diksmuide) is door de politierechter in Dendermonde veroordeeld tot een rijverbod van twee jaar en een boete van 4.000 euro. De West-Vlaming was op de E40 in Wetteren betrapt met één promille alcohol in het bloed. Op dat moment zaten zijn kinderen en zijn voormalige schoonmoeder bij hem in de auto.

Het bleek niet de eerste keer te zijn dat H. met een glas te veel op achter het stuur zat. Op 20 juni 2016 reed hij met zijn Ford Escort van Pervijze naar Veurne. Zijn partner zat naast hem, maar voor zijn drie kinderen had de man niets beters gevonden dan ze in de koffer te stoppen. H. hielp zijn moeder verhuizen en had de achterste zetels van de auto neergeklapt. De kinderen hadden daardoor geen gordel om. Toen H. met grote snelheid wilde uitwijken voor een tegenligger, ging zijn wagen op het natte wegdek aan het slippen en belandde die zwaar beschadigd in een gracht.

Zoontje in coma

Dat was vooral erg voor één van de kindjes. De vijfjarige jongen vloog door het kapotte achterraam naar buiten en belandde met zijn gezichtje op het harde asfalt. Het kindje lag een tijdje in coma, maar is volledig hersteld. Manolito H. bleek 1,63 promille alcohol in zijn bloed te hebben.

De politierechter van Veurne gaf H. een werkstraf en geen boete, omdat hij niet wilde dat het gezin - dat in schuldbemiddeling leefde - de dupe werd van zijn gedrag. Hoewel de rechter hem toen ook een rijverbod opgelegd had, liep hij in september en oktober van vorig jaar weer tegen de lamp. Er volgde een zware straf: twee jaar cel, 8.000 euro boete en H. werd lichamelijk ongeschikt verklaard om nog te rijden.

Derde keer

Maar H. lijkt het maar niet af te leren. Vrijdag moest hij zich opnieuw voor de rechter verantwoorden omdat hij met één promille alcohol in het bloed betrapt werd op de snelwegparking op de E40 in Wetteren. Hij kreeg een rijverbod van twee jaar, een boete van 4.000 euro en hij moet zijn rijexamen opnieuw afleggen. “Je ontsnapt er nipt aan”, oordeelde politierechter Peter D’Hondt. “Maar volgende keer ga je langs een andere deur naar buiten. Opnieuw naar de gevangenis.”

LEES OOK. Rechter steekt middenvinger op en vliegt uit tegen vader die na ongeval met zoontje wéér dronken rijdt