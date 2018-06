Hij moest slachtoffer van oplichting helpen, maar lichtte haar nog meer op

Brugge / Knokke-Heist - Een 36-jarige Griek is vrijdag in Gent tot drie jaar cel veroordeeld voor het oplichten van een bejaarde dame. Zij werd eerder opgelicht voor 319.000 euro en vroeg hulp aan de bank, waar Papadakis N. als telefonist werkte.

Het slachtoffer, een gegoede dame uit Knokke, belde eind 2017 in paniek naar het Western Union-filiaal in Brugge. Ze had enkele dagen eerder 319.000 euro overgeschreven naar een zogezegde Brit met een ziek kind. De vrouw besefte dat ze opgelicht was, en belde naar de bank om hulp.

Daar kreeg ze telefonist Papadakis N. aan de lijn. Hij beloofde haar te helpen en 640.000 euro te bezorgen: het bedrag van de oplichting plus nog eens dat bedrag voor het ongemak. Zijn onderzoek zou wel wat kosten, want hij moest ambtenaren omkopen en reizen. In acht dagen tijd wist de Griek 19.500 euro te ontfutselen van de vrouw. Papadakis N. sprak op 20 december vorig jaar met zijn slachtoffer af in een Gents tweesterrenrestaurant, waar hij uiteindelijk opgepakt werd. De vrouw had daags voordien 14.000 euro aan haar kinderen gevraagd, omdat haar geld op was. De kinderen roken onraad en belden de politie.

Rechter Caroline Blomme veroordeelde de man tot drie jaar effectieve celstraf. “Een strenge straf, want meneer moet eens stevig nadenken.” Hij moet in totaal ook ruim 21.000 euro betalen aan zijn slachtoffer en haar familie.