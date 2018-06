Net op tijd: “foutje” in debuutroman Thomas Siffer 2.000 keer met balpen aangepast

Gent - Wie een exemplaar van de eerste druk van Thomas Siffers debuutroman Het Zijn de Bewijzen koopt, heeft iets unieks in handen. Vlak voor het boek naar de winkels vertrok, viel het oog van Siffer namelijk op een fout. “Het woord ook was weggelaten, waardoor het verhaal op het einde niet meer klopte. Het bloed trok uit mijn hoofd.”

Omdat herdrukken te gek voor woorden was, paste de auteur de 2.000 boeken met balpen aan. Dinsdag werden de romans mét aanpassing naar de boekhandelaars gebracht. “Misschien is deze eerste druk later een pak geld waard”, zegt Siffer.