Een prijs om de 17 matchen? Nee, 25 miljoen is het strafste cijfer van de succesperiode van Zidane bij Real

Real Madrid heeft de jacht geopend op een nieuwe coach. Zinédine Zidane gaf er donderdag na drie succesvolle seizoenen namelijk de brui aan. Er is al veel geschreven over de straffe statistieken van de Franse legende, zoals dat hij een prijs om de zeventien wedstrijden won. Maar eigenlijk is zijn meest indrukwekkende cijfer 25,15 miljoen.

Zidane werd op 4 januari 2016 aangesteld als trainer van de Koninklijke, de club waarmee de kale middenvelder in 2002 de Champions League won als speler. Nu won Zidane als hoofdtrainer dus drie keer op rij de beker met de grote oren.

Dat is op zich al straf, maar het wordt nog indrukwekkender als je weet dat Real Madrid in de periode met Zidane als trainer 25,15 miljoen euro winst (!) maakte op de transfermarkt. Los Blancos gaven op drie seizoenen tijd wel 156 miljoen uit, maar verkochten voor 181,15 miljoen aan spelers. De duurste aankoop waren Danilo (31,5 miljoen), Mateo Kovacic (31 miljoen), Alvaro Morata (30 miljoen), Theo Hernandez (24 miljoen) en Dani Ceballos (16,5 miljoen). Die eerste twee werden bovendien aangekocht voor Zidane effectief werd benoemd tot hoofdtrainer bij Real.

Toch lijkt 156 miljoen een stevig bedrag, maar in vergelijking met andere Europese topclubs zijn het haast borrelnootjes. Kijk maar eens naar volgend lijstje met de uitgaven per club tussen de zomer van 2015 en de winter van 2018:

1. Manchester City - 747 miljoen euro

2. FC Barcelona - 510,12 miljoen

3. Manchester United - 505,40 miljoen

4. Juventus - 498,30 miljoen

5. PSG - 492,60 miljoen

6. Chelsea - 481,10 miljoen

7. Liverpool - 373,33 miljoen

8. Internazionale - 357,63 miljoen

9. Everton - 338,28 miljoen

10. Atlético Madrid - 324,61 miljoen

Andere noemenswaardige clubs:

13. Bayern - 275,50 miljoen

16. Arsenal - 252,39 miljoen

23. Napoli - 202,04 miljoen

31. Real Madrid - 156 miljoen

Efficiënte strategie

De best verdienende club is Real Madrid nu ook weer niet. Zo verdiende Benfica de voorbije drie seizoenen liefst 274,9 miljoen euro. Borussia Dortmund is tweede met 153,57 miljoen. Nummer drie is FC Porto met een verdienste van 130,91 miljoen. Dan komen Monaco met 129,8 miljoen en Ajax met 92,85 miljoen. Anderlecht is zestiende met een positieve balans van 60,9 miljoen.

Desalniettemin blijft de stabiliteit op de transfermarkt en het daaropvolgende succes in vooral de Champions League zeer opmerkelijk. Zidane koos duidelijk voor automatismen en een stabiele kern waar hij het beste uit kon halen. Die strategie bleek uiterst efficiënt, maar staat in schril contrast met andere topclubs die elke transferperiode veel uitgeven aan nieuwe spelers.