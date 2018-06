Ondanks alle negatieve berichten over werkdruk en papierberg: 2 op de 3 leerkrachten gelukkig

Twee derde van de leerkrachten is tevreden met zijn job, terwijl dat bij de gemiddelde werknemer slechts 55 procent is. Dat blijkt uit een bevraging van Idewe bij 4.330 leraren. Een opvallende vaststelling, zeker omdat de job op de voorlopige lijst van zware beroepen prijkt. “Maar het is niet omdat je een job graag doet dat die daarom niet zwaar is”, zeggen de vakbonden.

Klachten over een te hoge werkdruk, te veel administratie en onhandelbare leerlingen: je hoort ze regelmatig. Het lijkt wel alsof leerkrachten chronisch on-gelukkig zijn. Maar dat beeld moeten we toch bijstellen, zo blijkt uit een enquête van Idewe – de grootste dienst voor preventie en bescherming op het werk – bij 40.000 werknemers.

Van de 4.330 bevraagde leerkrachten noemt 64 procent zich tevreden over zijn of haar werk. Bij de gemiddelde Vlaamse werknemer is dat slechts 55 procent. De overgrote meerderheid vindt zichzelf bovendien bevlogen: 77 procent tegenover 58 procent gemiddeld.

“Een van de redenen voor die goede cijfers is het positieve menselijke contact”, zegt Lode Godderis, directeur onderzoek bij Idewe. “Leerkrachten geven aan veel steun te ervaren van hun ­collega’s en leidinggevenden. Dat komt ook tot uiting in de lagere cijfers van ongewenst gedrag, zoals ­pesterijen of agressie. Logisch, want scholen worden verondersteld een beleid te voeren tegen pesten. Die cultuur zit er ingebakken.”

Godderis wijst ook op de ruimte die leerkrachten hebben om buiten de lessen zelf te beslissen wanneer ze werken, en de mogelijkheden om zich bij te scholen.

Zwaar beroep?

Is het dan wel terecht dat de job van leerkracht op de lijst van zware beroepen staat? Volgens de vakbonden sluit het ene het andere niet uit. “Het is niet omdat je tevreden bent over je job, dat die daarom niet zwaar kan zijn”, zegt Marianne Coopman van het Christelijk Onderwijzersverbond (COV). Want uit het onderzoek blijkt ook dat schoolpersoneel meer werkdruk ervaart dan gemiddelde werknemers: 37 versus 24 procent.

Tussen hun 35 en 46 jaar lijken leerkrachten het meest tevreden, dan zijn ze het minst afwezig wegens ziekte. Onder de 30 jaar lijden ze onder de werkonzekerheid en op het einde van de loopbaan slaan burn-outs genadeloos toe.

“In bepaalde sectoren is de periode tussen 30 en 46 net de moeilijkste”, zegt Godderis. “Mensen maken dan carrière, krijgen kinderen en bouwen een huis. Dan is het moeilijk om alles te combineren. In het onderwijs hebben de meeste leerkrachten dan hun vaste benoeming beet, en ze hebben dezelfde uren als hun kinderen. Goed voor het evenwicht tussen werk en gezin.”