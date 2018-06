Als de politie het doelwit wordt: agenten getuigen over het verlies van een collega

Ze liepen samen door de straten van Luik. Boetes uitschrijven. In uniform. Agentes Soraya Belkacemi (45) en Lucile Garcia (45) werden afgelopen dinsdag tijdens het uitoefenen van hun job verrast door schutter Benjamin Herman, die hen op straat doodschoot. Het gebeurt niet vaak dat politieagenten ‘on the job’ gedood worden. Maar als het gebeurt, is het “een trauma dat nooit slijt” voor de collega’s die achterblijven. “Geloof me, we zijn niet allemaal macho’s.”