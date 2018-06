Dit zijn de resultaten van onze exclusieve WK-poll: duidelijke mening over Radja en hoe ver België zal komen

Nog elf keer slapen en het WK gaat van start. Wie wordt wereldkampioen? Welke speler zal straks gensters uit zijn sloffen slaan? Maar vooral, wat verwacht u van onze Rode Duivels? Niet minder dan 16.707 lezers gaven hun ongezouten mening.

Vrees voor kwartfinales, pas tevreden met halve finales

Bijna de helft van de deelnemers aan onze enquête vreest dat de Rode Duivels zullen stranden in ­dezelfde fase als de voorgaande twee toernooien. In de kwart­finales, jawel. Maar dan zal het volk morren. Want meer dan de helft is pas tevreden indien ons land zich bij de laatste vier schaart. En dat is allemaal de schuld van de generatie Duivels die in 1986 vierde werd.

“Wij hadden in 1986 een straffe ploeg”, zegt Jan ­Ceulemans, de aanvoerder van toen. “De huidige ploeg is nog sterker, dus die moet ons ­minstens evenaren, zo is de ­redenering. Zeker ook omdat ze vier jaar geleden al zogezegd de finale gingen spelen en twee jaar terug ook Europees kampioen gingen worden. (lacht) Vandaar de ver­wachtingen.”

“Ik vind een kwartfinale ook het minimum. Het zou een schande zijn als deze ploeg vroeger uitgeschakeld wordt. In de kwartfinales kan je tegen Duitsland of Brazilië vallen. Hoe je er dan uit gaat – verdiend of niet –, bepaalt de tevredenheid. Maar als ze doorstoten, zoals wij in 1986 na een kwakkelende eerste ronde toch favorieten Rusland en Spanje klopten, dan zie ik ze heel ver gaan.”

“Feit is: met hun talent zullen ze nooit verliezen van landjes als Luxemburg. Dat kon ons wel nog eens overkomen. Wij ­speelden altijd als underdog. Deze ploeg niet. Die staan ­verder dan wij destijds. Ik heb het al gezegd: spaar Kompany en Vermaelen voor de eerste ronde. Want verdedigend ­moeten we hen wel fit houden.”

Het land rekent op De Bruyne, meer dan op Hazard

Kevin De Bruyne, op zijn schouders rust de hoop van de natie. Nadat hij Manchester City naar de titel dirigeerde, verwachten onze lezers dat hij ook in Rusland de absolute vedette van de Rode Duivels wordt. “Natuurlijk is dat omdat De Bruyne in Vlaanderen de voorkeur krijgt op Hazard. Maar ik verwacht dat ook”, zegt Eddy Snelders, onze linietrainer middenvelders.

“De Bruyne is iemand die een hele wedstrijd kan oriënteren. Dat heb ik persoonlijk ook liever dan een Hazard die wedstrijden met een flits bepaalt. Ik verwacht wel dat De Bruyne de lijn kan doortrekken van bij Man City. Alleen blijft het zoeken naar het compromis tussen Hazard, de man die stilstaat en dan plots versnelt, en het spel van De Bruyne, die constant in beweging is. Dat blijft toch een zoektocht. In mijn ogen moet je van De Bruyne ook de patron maken. Zet hem niet op rechts of op de bank, want dat verdraagt hij niet. De kritiek van De Bruyne op het systeem van Martinez kwam er na de galamatch tegen Cyprus. En wie zat daar op de bank? De Bruyne, net als Lukaku en Mertens. Zogenaamd om hen rust te gunnen, waardoor Thorgan Hazard naast zijn broer kon spelen. In een thuiswedstrijd waarin ze konden schitteren: dat verdragen die mannen niet. Vandaar zijn kaakslag aan Martinez.”

Bijna niemand begrijpt Martinez

Slechts 12 procent van onze lezers volgt Roberto Martinez in zijn keuze om Radja Nainggolan thuis te laten. “Waar baseren die mensen zich op?”, vraagt onze WK-analist René Vandereycken zich luidop af.

“Ik las dat een professor uit Antwerpen, Jesse Segers, dat besluit een symbool van leiderschap noemde. Oké, in de zin dat hij zijn eigen plan volgt, ondanks de meningen van buitenaf. Maar goeie externe en interne communicatie is ook een teken van leiderschap en daarin faalt hij momenteel. Als Martinez die niet-selectie dan toch wil uitleggen, moet hij duidelijker zijn. Bovendien betekent de verklaring van de assistent-bondscoach (Graeme ­Jones, nvdr.) dat Nainggolan niet thuishoort in een 3-4-3 eigenlijk dat zij niet bekwaam genoeg zijn om hem in te passen. Of gaan ze dan een heel WK met dezelfde veldbezetting spelen? Te volgen...”

Foto: EPA-EFE

Niet Neymar, wel Messi wordt de ster

Hij mag dan wel ploegmakker zijn van Neymar, Thomas Meunier volgt onze lezers als die voorspellen dat Lionel Messi in Rusland dé absolute ster wordt. “De kwaliteiten van Messi zullen bij Argentinië erg goed tot uiting komen”, vindt de Rode Duivel. “Neymar wordt bij Brazilië omringd door zó veel kwaliteit. Om daar dan nog eens bovenuit te stijgen is moeilijk. Voor Messi is het makkelijker om uit te groeien tot de ster van het WK.”

Meunier gelooft wel dat Neymar er zal staan in Rusland. “Hij revalideerde in Brazilië, maar was de laatste twee weken van het seizoen terug in Parijs”, vertelt de rechtsachter. “Vooral om samen met ons de titel met PSG te vieren. (lacht) Soit, ik heb gezien dat hij goed recupereert. Hij zal zeker klaar zijn.”

Foto: EPA

Liever IJsland dan Salah

De blessure van Mohamed Salah temperde uw vertrouwen in een stunt van Egypte. Er zijn net iets meer mensen die geloven dat IJsland straks uitgroeit tot de revelatie. “Ik hoop het, maar het wordt dit keer moeilijker dan twee jaar geleden”, zegt Arnar Vidarsson, assistent-trainer bij Lokeren en 52-voudig international voor het eiland.

“De ploeg is quasi dezelfde als twee jaar geleden, toen ze de kwartfinales op het EK bereikten. De ambiance binnen de ploeg, een hechte groep zonder vedetten, blijft de grote kracht. Alleen zal niemand hen vandaag nog onderschatten. Ze wonnen in de kwalificaties de groep met Kroatië, Turkije en Oekraïne. De underdog zijn ze niet meer. En op het WK zitten ze in een zware groep met Argentinië, Nigeria en Kroatië. IJsland blijft een stugge ploeg, dat wel. Maar het wordt moeilijker om te verrassen, ook al stappen ze nu wel al eens af van hun 4-4-2.”

Duitsland über alles

Hijst Duitsland zich naast Brazilië als recordhouder wat aantal wereldtitels (vijf) betreft? U geeft de Mannschaft alleszins meer kans dan Neymar en zijn gevolg. “Duitsland is altijd al een toernooiploeg geweest. Het is normaal dat ze favoriet zijn”, zegt Christoph Daum, de Duitse ex-coach van Club Brugge. “Tactisch zijn ze heel flexibel met een compactheid waardoor ze heel agressief kunnen drukken én counteren.” Als de Duitsers het flikken, zou het de eerste wereldkampioen zijn die zijn titel verlengt sinds het Brazilië van Pelé. Eén op vijf van is een believer in een wereldtitel voor de Rode Duivels.