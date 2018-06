EXCLUSIEF. Guardiola spreekt moeder De Bruyne aan op “slap handje” van Kevin

Pep Guardiola (47) is in ons land. De Spaanse wondertrainer van Manchester City is vandaag een aandachtig toeschouwer tijdens de Kevin De Bruyne Cup, een jeugdvoetbaltoernooi waar de U15 van onder meer Club Brugge, AA Gent en Anderlecht het opnemen tegen hun leeftijdsgenoten van Manchester City, Chelsea en PSG. Guardiola zakte vrijdagavond in het gezelschap van de vader van Kevin De Bruyne al even af naar Drongen om de organisatie van het toernooi en enkele jeugdploegen de hand te schudden. En wij waren er als enige bij.

Een leuk moment was de gezellige babbel tussen Guardiola en Anne, de mama van De Bruyne. Hij informeert naar “Michèle en Mason”, vrouw- en zoonlief. En hij grapt over het slap

pe handje dat De Bruyne steevast geeft. Guardiola babbelt ook over zijn 15-jarige zoon Marius. Die stond samen met mevrouw Guardiola op het veld na winst in de League Cup, pratend met de mama van De Bruyne. Marius wilde op de foto met onze landgenoot. “Sindsdien is die foto de achtergrond van zijn gsm”, zegt een glunderende Guardiola.

Onze man sprak exclusief met Guardiola over de Rode Duivels en De Bruyne. Bekijk het interview en een uitgebreide videosfeerreportage hier (+).