Benteke bijt zich vast in ultieme kans om WK te halen: “Toen ik in 2014 ontbrak, heeft dat ook gewogen op Eden Hazard”

Het is money time voor Christian Benteke (27). Nadat hij in maart werd gepasseerd door bondscoach Roberto Martinez, hoopt hij vanavond tegen Portugal op een ultieme kans om bij de 23 te komen. Wij legden hem tien stellingen voor en boden hem de kans te bewijzen dat hij zijn plaats heeft in Rusland.

Christian Bentekes ogen fonkelen. Hij vertelt over het spelletje Weerwolven dat hij donderdagavond speelde met de Rode Duivels. Dat is een rollenspel waarbij iedereen in een kring zit en twee ‘Weerwolven ...