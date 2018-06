Deze Portugezen moeten de afwezigheid van Ronaldo maskeren tegen de Rode Duivels

Zonder Cristiano Ronaldo heeft het bezoek van Europees kampioen Portugal aan Brussel iets als een fuif zonder dj of een barbecue zonder vlees. Gelukkig zijn er nog vijf beweeglijke neefjes die vanavond de afwezigheid van CR7 kunnen maskeren: André Silva (rugnummer 9), João Mario (10), Bernardo Silva (11), Gonçalo Guedes (17) en Ricardo Quaresma (20).

André Silva: de spits die (niet) scoort

Van Eder, de maker van het beslissende doelpunt in de EK-finale tegen Frankrijk, is er geen spoor meer in de selectie. Met de 22-jarige André Silva heeft coach Fernando ...