Tunesisch bondscoach maakt definitieve WK-selectie bekend: AA Gent-verdediger mee naar Rusland

De Tunesische bondscoach Nabil Maaloul heeft vrijdagavond na het 2-2 gelijkspel in Genève in een oefeninterland tegen Turkije zijn definitieve kern voor het WK voetbal in Rusland (14 juni-15 juli) bekendgemaakt. Dylan Bronn (AA Gent) mag zich opmaken voor de Wereldbeker.

Tunesië, op 23 juni de tweede tegenstander van de Rode Duivels in groep G, moest nog zes spelers thuislaten en dat werden Moez Ben Cherifia, Bilel Mohsni, Khalil Chammam, Mohamed Wael El Arbi, Ahmed Akaichi en Karim Laaribi. Ook Anice Badri (ex-Moeskroen), vrijdag nog trefzeker tegen Turkije, mag naar Rusland.

De Tunesiërs treffen naast de Rode Duivels ook nog Engeland (18 juni) en Panama (28 juni). Het is voor het Noord-Afrikaanse land de vijfde WK-deelname. Zowel in 1978, 1998, 2002 als 2006 sneuvelden de Adelaars van Carthago in de eerste ronde. In 2002 speelden ze in de groepsfase 1-1 gelijk tegen de Rode Duivels.

Selectie:

Doelmannen: Moez Hassan (L.B.Chateauroux/Fra), Aymen Mathlouthi (Al Batin/Sau), Farouk Ben Mustapha (Al Shabab/Sau)

Verdedigers: Hamdi Nagguez (Zamalek/Egy), Dylan Bronn (AA Gent/BEL), Rami Bedoui (Etoile du Sahel/Tun), Yohan Ben Alouane (Leicester City/Eng), Syam Ben Youssef (Kasimpasa/Tur), Yassine Meriah (CS Sfaxien/Tun), Oussama Haddadi (Dijon/Fra), Ali Maaloul (Al Ahly/Egy)

Middenvelders: Elyes Skhiri (Montpellier/Fra), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahly/Sau), Ghaylène Chaalali (Espérance de Tunis/Tun), Ferjani Sassi (Annasr/Sau), Ahmed Khalil (Club Africain/Tun), Seifeddine Khaoui (Troyes/Fra), Wahbi Khazri (Rennes/Fra).

Aanvallers: Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifak/Sau), Anice Badri (Espérance de Tunis/Tun), Bassem Srarfi (Nice/Fra), Naim Sliti (Dijon/Fra), Sabeur Khelifa (C.Africain/Tun)