Zes politieagenten omgekomen in Mexicaanse deelstaat Guanajuato

In de Mexicaanse stad Salamanco, in de centraalgelegen en bij toeristen populaire deelstaat Guanajuato, zijn vrijdag zes politieagenten neergeschoten op de openbare weg. De agenten wilden een voertuig controleren, maar de inzittenden openden het vuur. Vijf agenten waren op slag dood, een zesde bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Guanajuato heeft nu al een jaar te maken met een stijging van het geweld tussen bendes. Verschillende drugskartels zijn actief in de regio.