Bodycambeelden van politie laten zien waarom ophefmakende arrestatie van vrouw plaatsvond

De politie van Wildwood in de Amerikaanse staat New Jersey heeft bodycambeelden vrijgegeven van de ophefmakende arrestatie die op 26 mei plaatsvond. Eerder deze week lieten amateurbeelden zien hoe een vrouw op hardhandige wijze werd opgepakt nadat ze verbaal in de clinch ging met de enkele agenten. De beelden van de politie laten nu ook het gesprek zien dat eraan voorafging.

Het gaat om Emily Weinman, een twintigjarige vrouw die zich op dat ogenblik op het strand van Wildwood bevond. Volgens de politie was ze dronken en weigerde ze mee te werken toen de agenten om haar achternaam vroegen. De dame zelf was een totaal andere mening toegedaan. “Ik was niet onrespectvol, ik heb niets gedaan om zo behandeld te worden”, vertelde ze aan de agenten. Bovendien stelde Weinman dat ze enkele minuten voordien een negatieve ademtest aflegde.

Enige tijd later, nadat de agenten meermaals hadden geprobeerd om haar te identificeren, gingen ze over tot actie. Ze duwden de vrouw hardhandig tegen de grond, sloegen haar in de boeien en namen haar mee naar de politiecombi. Het was op dat moment dat een omstander eveneens kon vastleggen hoe een van de agenten meerdere vuistslagen uitdeelde om Weinman te overmeesteren. De beelden gingen snel de wereld rond.

De politie meldde inmiddels dat de jongedame ook een van de agenten had geduwd en probeerde te schoppen. Ze wordt onder meer aangeklaagd voor het aanvallen van een agent. Twee van de drie betrokken politiemannen mogen voorlopig enkel administratieve taken uitvoeren tot het onderzoek van het incident is afgerond.

De amateurbeelden die eerder deze week viraal gingen: