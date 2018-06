Verschillende wijken in Diest onder water

De stad Diest kreeg zaterdagochtend te maken met zware wateroverlast als gevolg van enkele stevige onweders. Volledige straten liepen onder water en ook in het nabijgelegen Aarschot werd het rampenplan afgekondigd. Ondertussen is de situatie onder controle en lijkt het ergste voorbij, maar de bewoners uit verschillende regio's zullen de handen nog even vol hebben met de opruimwerken.

De straten in de wijken Poels en Speelwijk in Diest zijn vannacht onder water gelopen. De eerste oproepen kwamen binnen rond 3 uur vanochtend. In de straten in de buurt zijn ook kelders onder water gelopen.

Vrijdag kreeg Zuid-Limburg al te maken met heel wat wateroverlast. Vooral Tongeren en Voeren werden erg zwaar getroffen. De regio zou meer dammen, graszoden en alternatieve teelttechnieken nodig hebben om dergelijke overlast te vermijden in de toekomst.

De beelden doen denken aan september 1998. Toen stonden grote delen van Diest blank.

Geen elektriciteit

Ook in Aarschot kwamen in de Tieltseweg, Oudenbos, Ebdries en Heiken in Rillaar enkele woningen onder water te staan, ook de elektriciteit viel uit. De 1.200 zandzakken die standaard in voorraad liggen in Aarschot, bleken niet te volstaan. Alle zandzakvoorraden binnen de Hulpverleningszone Oost werden aangesproken en verdeeld door de brandweer. Halverwege de namiddag werd de productie van extra zandzakken opgestart, maar door de situatie van overmacht was het onmogelijk om aan de grote vraag te voldoen.

"Auto's omzeep"

Michel, Anne-Marie, Johny, Lindsey en Paul van de Fabiolalaan 10: rond half vier merkten we dat het water aan het stijgen was. We zijn dan in de garage gaan kijken en kregen de poort al niet meer open. Intussen staat het al zo’n 70 cm hoog. Brommers, auto’s, alles staat erin.

"In 1998 is dit ook eens gebeurd. Toen stond het nog hoger. Toen stond de kelder tot tegen het plafond. Maar uiteindelijk maakt dat geen verschil", klinkt het. "Onze auto’s zijn nu ook omzeep."

Mousty van nummer 6 kon evenmin ontkomen aan het noodweer: "We hebben meteen iedereen proberen wakker te maken. Maar het ging enorm snel. De burgemeester was ook hier deze nacht om 4.30 uur, ze hebben nu de sluizen van den Demer open gezet."

De bewoners zijn duidelijk gefrustreerd. "Om 2 uur is de brandweer de deksels van de riolering komen openleggen", klinkt het. "Ze hadden ons toen moeten komen verwittigen zodat we onze auto’s uit de garage konden halen. Ze hadden hun sirene kunnen aanzetten, dan waren we wel allemaal op tijd wakker geweest."

Ergste voorbij?

Ondertussen lijkt het ergste van de baan, een aantal streken heffen het eerder ingestelde rampenplan dan ook weer op. Het KMI voorziet momenteel geen noodweer meer. Het nummer 1722 wordt om 12u uitgeschakeld.

Onder meer de burgemeester van Aarschot laat weten dat het rampenplan werd afgeblazen. "Omstreeks 2 uur vannacht bleek dat er geen nood mee was aan evacuatie of opvang", zegt burgemeester André Peeters (CD&V). "We zullen met het stadsbestuur een aanvraag indienen bij de hogere overheid om de wateroverlast van gisteren als ramp te laten erkennen. Ook wordt nagekeken om een extra huisvuilophaling te organiseren voor de getroffen woningen."

Ook de gouverneur van de provincie in Luik meldt dat het provinciaal rampenplan wordt opgeheven. Wel zijn daar nog twee spoorlijnen onderbroken. Het gaat om lijn 40, Luik-Wezet-Maastricht, waarop zaterdagnamiddag alweer treinen zullen rijden, en om lijn 34, Luik-Hestal-Glaaien. Door de problemen op die laatste lijn rijden tot maandag geen treinen tussen Hasselt en Luik-Guillemins. Dat meldt Infrabel.

De brandweer is de hele nacht bezig geweest met water wegpompen en opkuisen van de schade van de storm. Om 21 uur vrijdagavond hadden ze al meer dan 500 interventies afgewerkt. Zaterdagochtend had de brandweer nog altijd veel werk: iets voor 10 uur stonden nog bijna 200 interventies op de wachtlijst. Tegen de ochtend was de situatie genormaliseerd, en het provinciaal coördinatiecomité besliste zaterdag om 6.20 uur het rampenplan af te blazen. "Sinds 22 uur vrijdagavond hebben we slechts tien telefoons gekregen op het niet-dringende noodnummer 1722", aldus provinciegouverneur Hervé Jamar.

Tussen Wezet en Maastricht zijn vervangbussen ingelegd. Door de problemen op lijn 34 is er dus geen treinverkeer tussen Hasselt en Luik-Guillemens. Reizigers wordt gevraagd via Landen te reizen. De IC-treinen vanuit Antwerpen-Centraal zijn beperkt tot Tongeren. Tussen Tongeren en Luik-Guillemins kunnen reizigers gebruikmaken van lijn 74 van De Lijn.

Infosessies erosiebestrijding

Onverwacht toepasselijk geworden, dus wellicht voor velen van belang: de provincie Vlaams-Brabant organiseert twee infomomenten over erosiebestrijding.

Maandag 4 juni om 19.30u – Aarschot

Capucienenklooster, Stadspark 1



Donderdag 7 juni om 19.30u – Rillaar

Parochiecentrum, Diestsesteenweg 315