Wilmots scherp voor keuze Martinez: “Radja is bij de drie beste Belgische voetballers, hij moest er altijd bij zijn”

De niet-selectie van Radja Nainggolan voor het WK in Rusland is voor voetbalminnend België al sinds vorige week hét gespreksonderwerp bij uitstek. Ook Marc Wilmots, de voorganger van huidig bondscoach Roberto Martinez, heeft een duidelijke mening over de kwestie. “Radja is bij de drie beste voetballers van België”, vertelde hij aan Sudpresse.

De kritiek van Wilmots is enigszins opvallend te noemen, want op het vorige WK voetbal in 2014 liet hij zelf Nainggolan ook thuis. Steven Defour kreeg toen de voorkeur. “Omdat hij er toen altijd bij was tijdens de kwalificatiewedstrijden en Radja niet. Nu is het anders: op basis van zijn seizoen bij AS Roma hoort hij bij de drie beste Rode Duivels. Hij had altijd bij de selectie van 23 moeten zijn. Zijn afwezigheid is dan ook de grootste verrassing, want verder is er vergeleken met het EK 2016 amper iets veranderd.”