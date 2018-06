Ook Pat Krimson heeft een WK-lied: bekijk hier de clip van ‘Belgium Davai’

Natalia, Tom Waes, Steve Tielens… De lijst met Belgische WK-liederen lijkt eindeloos en ook dj, producer en muzikale duivel-doet-al Pat Krimson doet nu zijn duit in het zakje. ‘Belgium Davai’ is een bewerking van zijn hit ‘Paranoid in Moscow’ uit 1998. ‘Davai’ betekent zoveel als ‘komaan, alles geven’.