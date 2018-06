Voorlopige bescherming voor voormalige woning Silberman in Deurne

Brussel -

De woning Silberman aan de Van Notenstraat in Deurne, gebouwd in 1937, krijgt van Vlaams minister-president Geert Bourgeois een voorlopige bescherming. Dat meldt hij in een persbericht. “De woning is een van de meest herkenbare voorbeelden van architect Nachmann Kaplansky, en wordt beschermd omwille van haar grote architecturale waarde.” Het gemeentebestuur organiseert nu een openbaar onderzoek. Binnen negen maanden beslist Bourgeois over een definitieve bescherming.