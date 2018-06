Modderdokter legt uit waarom sommige streken drie keer op één week tijd overstromen en wat we daar (samen) aan kunnen doen

Dat de weergoden ons de voorbije dagen niet goed gezind waren, konden we zien aan de enorme water- én modderschade in heel wat regio’s. In Tongeren bijvoorbeeld, dat drie keer op één week tijd overstroomde. Maar volgens erosiedeskundige Karel Vandaele had heel wat schade beperkt kunnen worden, als we beter hadden samengewerkt. “We moeten ons verdedigen tegen de extremiteiten van het klimaat.”