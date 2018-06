GERUCHTEN. Qatar biedt Zidane duizelingwekkend loon, ex-Bruggeling krijgt mogelijk legendarische coach

De geruchtenmolen draait op volle toeren, en Real Madrid speelt de hoofdrol. Na het vertrek van Zinédine Zidane wordt volop gespeculeerd over diens opvolger, en één man lijkt topfavoriet om de Franse legende te vervangen. Overigens zou Zidane wel eens héél snel een andere uitdaging kunnen hebben, eentje die velen zou verrassen. Verder twijfelt Griezmann over zijn toekomst, lijkt het druk te worden bij Liverpool en krijgt Laurens De Bock mogelijk een legendarische trainer. Uw dagelijkse portie transfergeruchten.

Want volgens verschillende media, waaronder The Sun, is het de Qatarese voetbalbond menens om Zinédine Zidane aan te trekken als bondscoach. Binnen vier jaar organiseert de oliestaat het WK, en het land wil uiteraard geen mal figuur slaan op zijn eigen toernooi. Daarom wil het met Zidane een absolute toptrainer in huis halen. Voor de voormalige middenvelder zou er een vierjarig contract ter waarde van 200 miljoen euro klaarliggen, goed voor een slordige 50 miljoen euro per jaar.

Zidane pakte vorige week zijn derde Champions League-trofee. Foto: AFP

Ondertussen speurt men in Madrid naarstig verder naar een opvolger voor Zidane. De topfavoriet lijkt daarbij Mauricio Pochettino te zijn. De Argentijn maakt al enkele seizoenen indruk met Tottenham en dat is De Koninklijke niet ontgaan. Enig probleem is dat Pochettino onlangs zijn contract verlengde in Noord-Londen en daar een afkoopclausule van circa 48 miljoen euro aan vast hangt. Pochettino zelf verklaarde volgens The Mirror dat hij zou luisteren naar een eventueel voorstel van Real.

Mauricio Pochettino is een grote fan van Mousa Dembélé. Foto: Photo News

Marca meldt dan weer dat de Argentijnse oefenmeester Real al waarschuwde dat Spurs-voorzitter Daniel Levy - die bekendstaat als een harde onderhandelaar - durft te bijten. Volgens de Spaanse journalist Guillem Balague, die een boek schreef over Pochettino, is een vertrek van de coach simpelweg onbespreekbaar voor Levy. Moest het alsnog zover komen, is de kans niet onbestaande dat Pochettino in zijn zog spelers meeneemt. Zo wordt Christian Eriksen al gelinkt aan Real (en Barcelona), en toonde De Koninklijke eerder al interesse in Harry Kane en Dele Alli.

En we blijven nog even in Madrid. Oud-trainer Fabio Capello verklaarde aan Goal dat Cristiano Ronaldo graag opnieuw onder José Mourinho wil werken. Dat zou betekenen dat de Portugese vedette inzet op een terugkeer naar Manchester United, waar The Special One nu de plak zwaait. Gek genoeg beweert ESPN dan weer dat The Red Devils hun zinnen vooral zouden zetten op Gareth Bale, maar volgens de zender heeft Real nog niet te kennen gegeven dat de Welhman weg mag. Sowieso lijkt het in Madrid wachten op de nieuwe coach, vooraleer er transfers komen.

Bale en Ronaldo: blijven ze in Madrid? Foto: EPA-EFE

Aan de andere kant van de hoofdstad branden ze kaarsjes dat Antoine Griezmann bij Atlético blijft. De Fransman staat nadrukkelijk in de belangstelling van Barcelona en een transfer leek onafwendbaar, maar de aanvaller twijfelt. FourFourTwo weet dat Griezmann de knoop voor het WK nog wil doorhakken. Moest hij voor Barcelona kiezen, kan hij de plek van Ousmane Dembélé eventueel innemen in de selectie. De Fransman kostte vorige zomer 115 miljoen euro, maar overtuigde vooralsnog niet. Nu zou Jürgen Klopp - die ook genoemd wordt als kandidaat om Zidane op te volgen bij Real - proberen om Dembélé naar Anfield te halen, zo weet Mundo Deportivo.

Atlético of Barça? Griezmann is er nog niet uit. Foto: Photo News

Liverpool ziet al zeker Emre Can vertrekken, Italiaanse media melden dat hij een akkoord heeft met Juventus, in de komende dagen legt hij zijn medische testen af. Nog op Anfield hoopt men doelman Allisson weg te plukken bij AS Roma. Als vervanger denken de Italianen aan Bernd Leno, momenteel aan de slag bij Bayer Leverkusen.

In Londen is Chelsea nog steeds op zoek naar een opvolger voor Antonio Conte. The Blues leken voor de vertrokken Napoli-trainer Maurizio Sarri te gaan. Maar The Sun meent te weten dat Laurent Blanc de eerste keuze is. De voormalige bondscoach van Frankrijk en trainer van PSG zou de voorkeur krijgen op Sarri.

Nog in de Engelse hoofdstad wil kersvers West Ham-trainer Manuel Pellegrini snel zijn eerste inkomende transfer afronden. Dat moet middenvelder Javier Pastore worden. De Argentijn is al langer geen titularis bij PSG en mag weg. Volgens Sky Sports moet Pastore zo’n 20 miljoen euro kosten.

Afsluiten doen we in de Engelse tweede klasse, waar Leeds United hoog mikt voor zijn nieuwe coach. Niemand minder dan Marcelo Bielsa moet de ontslagen Paul Heckingbottom opvolgen, aldus The Telegraph. De legendarische Bielsa had eerder onder meer Argentinië, Chili, Bilbao, Marseille en Lille onder zijn hoede. Bij Leeds zou hij Laurens De Bock, ex-Club Brugge en Lokeren, onder zich krijgen.