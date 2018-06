Matador in lucht geslingerd tijdens stierengevecht, maar ook nadien denkt hij niet aan opgeven

Het publiek hield woensdag even zijn adem in tijdens het San Isidro Festival, een jaarlijks evenement in Madrid waar ’s werelds beste stierenvechters aan deelnemen. Toen de Franse matador Sebastian Castella de strijd aanging met een stier, wist het dier hem met zijn horens te pakken te krijgen. De man werd in de lucht geslingerd, maar dan kon hem niet tegenhouden om nadien alsnog weer in de ring te staan.

Foto: EPA-EFE

Op het eerste gezicht leek de situatie zeer ernstig. Castella werd door een onverwachte sprong van de stier stevig geraakt, waardoor zijn benen prompt door de lucht werden gezwierd. Toch bleken de gevolgen enigszins mee te vallen. Ondanks de zware klap had de Fransman enkel verzorging nodig voor een wonde aan zijn voet.

Het was voor de 35-jarige in elk geval niet voldoende om de strijd te staken. Nadat de hulpdiensten hun werk hadden opgeknapt, verscheen Castella opnieuw in het midden van de arena en ging hij, ditmaal met een stevig verband rond zijn linkervoet, gewoon verder. Met succes: uiteindelijk kon hij de ring verlaten nadat hij de stier had gedood.

Volgens lokale media was de opvoering van de Fransman “een opmerkelijke prestatie”. Dat ging tevens gepaard met een speciale beloning. Zo mocht hij het stadium door de grote poort verlaten met beide oren van de stier. Ondertussen werd hij op de schouders gedragen van een verschillende supporters. Een eer die enkel te strafste stierenvechters te beurt valt.