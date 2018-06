Koopt (de echte) Ronaldo binnenkort Spaanse tweedeklasser met Brugs linkje?

De Spaanse tweedeklasser Real Valladolid zou binnenkort zomaar eens een heel bekende nieuwe eigenaar kunnen hebben. Ronaldo, voormalig topspits en nog steeds erg bekend in de voetbalwereld, zou immers geïnteresseerd zijn om de club te kopen. “Ik denk dat ik klaar ben voor die uitdaging”, aldus Ronaldo.

Ronaldo was in het verleden al voor 20 procent eigenaar van de Amerikaanse club Fort Lauderdale Strikers, maar hij verkocht die aandelen vorig jaar. O Fenômeno vertelde in januari tegenover La Folha de Sao Paulo dat hij de ambitie om voorzitter te worden van de Braziliaanse voetbalfederatie, maar daarvoor wil hij eerst nog wat ervaring opdoen. “Daarom denk ik eraan om een club te kopen in de Spaanse of Engelse tweede klasse. Ik wil iets nieuws proberen en denk dat ik klaar ben voor die uitdaging”, luidde het toen.

Ronaldo in 2014. Foto: BELGAIMAGE

Blijkbaar zou de keuze van de 41-jarige Ronaldo dus gevallen zijn op Real Valladolid, de huidige nummer zes in de Spaanse Segunda Division. Volgens huidig voorzitter Carlos Suarez is er nog geen aanbieding binnengekomen, maar hij zou volgens de Spaanse sportkrant Marca een bedrag van 30 miljoen euro op tafel willen zien verschijnen. Valladolid heeft overigens een Belgische link: Ludovic Butelle en Jordi Figueras, allebei ex-spelers van Club Brugge, speelden er in het verleden nog op huurbasis.

Ronaldo was profvoetballer van 1993 tot 2011 en speelde in zijn carrière bij Cruzeiro, PSV, Barcelona, Internazionale, Real Madrid, AC Milan en Corinthians. Hij speelde voor het Braziliaanse elftal ook 98 interlands, waarin hij 62 keer scoorde. Met Brazilië werd hij tweemaal wereldkampioen (1994 en 2002) en éénmaal verliezend finalist op het WK (1998).