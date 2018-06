Spaanse laagvlieger Leganés stelt Mauricio Pellegrino als nieuwe coach

Brussel - Leganés heeft Mauricio Pellegrino (46) aangesteld als coach. De Argentijn zette zijn handtekening onder een contract voor één seizoen. Dat meldt de club uit de Primera Division.

Pellegrino werd in maart door Southampton bedankt voor bewezen diensten. Onder de Argentijn wonnen The Saints slechts vijf van de dertig afgewerkte Premier League-wedstrijden. Eerder coachte Pellegrino onder meer Valencia, waar hij jarenlang speler was, en Alavés.

Leganés beëindigde het voorbije seizoen op de zeventiende plaats in de Primera Division en schopte het tot in de halve finales van de Copa del Rey. Pellegrino is de opvolger van Asier Garitano, die naar Real Sociedad trok. Onder Garitano promoveerde Leganés in 2016 voor het eerst naar de hoogste Spaanse divisie.