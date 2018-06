Erdogan verbiedt Uber in Turkije

De activiteiten van de alternatieve taxidienst Uber in Turkije zijn “afgelopen”, zo kondigde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan. De taxi’s van Istanboel hadden grote druk uitgeoefend om Uber te verbieden.

“Dit ding dat is opgekomen onder de naam Uber of Muber of wat dan ook (...) is nu afgelopen”, aldus Erdogan vrijdagavond in een toespraak in Istanboel. “Onze eerste minister (Binali Yildirim) heeft de aankondiging al gedaan. We hebben ons eigen taxisysteem.”

De Turkse regering had eerder nieuwe regels aangenomen die de operaties van Uber in Turkije erg bemoeilijken. Een nieuwe richtlijn bepaalt sterk hogere boetes voor zij die hun voertuig illegaal als een taxi gebruiken. Het bedrijf waarvoor de chauffeur werkt, riskeert ook een schorsing tot twee jaar in geval van recidive.

Turkse taxiverenigingen waren de afgelopen maanden naar verschillende rechtbanken gestapt om een verbod op Uber in Istanboel te verkrijgen. In de straten liep de spanning tussen de chauffeurs intussen op.

“Waarom groeit dit (Uber, nvdr.)? Omdat het aan de oppervlakte kwam in Europa”, aldus nog Erdogan. “We zullen de beslissing zelf nemen.”

De 17.400 officiële gele taxi’s in Istanboel zijn cruciaal voor het transport in de megapool. Kritiek op de kwaliteit van hun diensten bood Uber echter de kans om vooruitgang te boeken. Woensdag kondigde het bedrijf aan dat het de activiteiten in Turkije zal voortzetten, ondanks de nieuwe overheidsregels.