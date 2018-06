Straffe cijfers: Dries Mertens is nog niet zo lang spits maar haalt wel dit indrukwekkend lijstje

Dries Mertens heeft er net zijn vijfde seizoen opzitten bij Napoli. De Rode Duivel speelde in die tijd 170 wedstrijden bij de Azzurri en trof daarin 68 keer raak. Mooie cijfers die des te opvallender worden als je bekijkt welke positie Mertens bekleedt in het team: onze landgenoot speelt immers nog maar anderhalf jaar als centrumspits.

Wanneer er gekeken wordt naar de spelers die de laatste vijf jaar het vaakst scoorden in de Serie A, komt Mertens op plek vier terecht. Gonzalo Higuain (Juventus en voorheen Napoli) voert het lijstje aan met 111 goals in 177 wedstrijden, gevolgd door Mauro Icardi (Internazionale, 100 goals in 159 wedstrijden) en Ciro Immobile (Torino en Lazio, 79 goals in 116 wedstrijden). Dan komt Mertens met 68 treffers. Paulo Dybala (Juventus) maakt met 65 doelpunten uit 132 wedstrijden de top vijf compleet.

De cijfers van Mertens zijn opmerkelijk aangezien hij in het begin van zijn carrière - en in zijn eerste jaren bij Napoli - als linksbuiten fungeerde. Sinds vorig seizoen wordt de Rode Duivel bij Napoli steeds vaker ingezet als centrumspits. Qua doelpunten was 2016-2017 Mertens’ beste seizoen: toen scoorde hij 28 keer in de Serie A, waarmee hij net naast de topschutterstitel greep. Dit seizoen trof hij 18 keer raak.