Dat de Rode Duivels daar niet aan gedacht hebben: Spaanse aanvoerder Ramos zingt eigen WK-lied

Een officieel WK-lied is er niet voor de Rode Duivels, nadat de overeenkomt met de omstreden rapper Damso werd verbroken. Er volgden wel veel initiatieven los van de KBVB, zo’n 20 Belgische WK-liedjes zijn nu in omloop. In Spanje is er wél een officiële song. Zanger Demarco Flamenco kreeg daarbij steun van… Sergio Ramos, aanvoerder van La Roja.

“Otra Estrella en tu Corazon”, oftewel “Nog een ster in je hart.” In het lied roept Ramos de fans op om massaal achter Spanje te staan. ”Vamos Spanje, verhef je stem, roep hard, roep ons naar die goalVoor Ramos is het geen debuut als zanger. De aanvoerder van Real Madrid had ook al een opvallende passage in het EK-lied van twee jaar geleden.