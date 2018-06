Sherlock Holmes-ster redt weerloze fietskoerier van vier overvallers

Benedict Cumberbatch (41), hoofdrolspeler in de populaire serie Sherlock Holmes, heeft een fietskoerier van Deliveroo gered toen die werd afgetuigd door vier overvallers. De acteur sprong uit zijn Uber waarna ook de chauffeur van de taxi te hulp schoot. Het incident gebeurde bij toeval in Baker Street, de straat waar de fictieve detective Holmes woont.

Benedict Cumberbatch, vooral gekend van zijn hoofdrol als detective Sherlock Holmes in de gelijknamige Britse serie, liet zich afgelopen week van zijn meest heldhaftige kant zien. De 41-jarige acteur zat samen met zijn vrouw Sophie Hunter in een Uber-taxi, onderweg naar een club, toen hij getuige was van een overval op straat. Een fietskoerier van maaltijdbezorgdienst Deliveroo werd belaagd door vier mannen. De overvallers hadden het duidelijk op zijn fiets gemunt en gooiden de koerier tegen de grond. Maar dat was buiten de Britse tv-ster gerekend.

Superheld

Meerdere ooggetuigen vertelden aan de Britse krant The Sun hoe de Sherlock Holmes-acteur uit de taxi sprong en de koerier te hulp schoot. Ook de Uber-chauffeur die het duo naar hun bestemming bracht, Manuel Dias, is lovend over Cumberbatch: “We waren onderweg naar Marylebone High Street toen Benedict uit mijn wagen sprong. Hij rende naar de mannen, ik volgde hem en samen hielden we elk een van de overvallers tegen. De acteur schreeuwde ondertussen dat ze allemaal moesten weggaan. De Deliveroo-bezorger heeft geluk gehad, Benedict is een echte superheld.”

Foto: Photo News

Hoewel de fietser een klap van een fles incasseerde, raakte hij niet ernstig gewond en moest hij dus niet naar het ziekenhuis. De overvallers probeerden ook Cumberbatch te raken, maar dat mislukte. “Ze probeerden hem te slaan, maar hij kon zichzelf verdedigen en duwde hen weg”, aldus chauffeur Dias. “Ik denk dat ze hem ook plots herkenden en besloten weg te vluchtten.”

“Ik moest wel”

Cumberbatch reageerde ondertussen bescheiden op zijn heldendaad. Hij vindt zichzelf geen held, maar reageerde wel laconiek, verwijzend naar zijn rol als Sherlock Holmes: “Ik heb het gedaan omdat, nou ja, ik moest wel!”

De overval vond bovendien toevallig plaats in de buurt van Baker Street, de straat waar zijn personage Sherlock Holmes woont.