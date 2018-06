Bogdan Lobont (AS ROma) stopt met keepen

De Roemeense doelman Bogdan Lobont heeft een punt gezet achter zijn carrière. Dat meldt zijn Italiaanse club AS Roma zaterdag. In een afscheidsbrief bedankt de 40-jarige Lobont zijn ploegmaats, fans en familie.

Lobont speelde negen jaar voor de ‘Giallorossi’. AS Roma nam hem in juli 2010 definitief over van Dinamo Boekarest, nadat het hem het seizoen ervoor ook al had gehuurd. De laatste keer dat Lobont in actie kwam voor AS Roma was in het seizoen 2012-2013. Daarna was hij vooral derde doelman.

De Roemeen kwam ook uit voor onder meer Ajax en Fiorentina. Lobont was tussen 1998 en 2013 doelman bij de Roemeense nationale ploeg, hij speelde 85 interlands.