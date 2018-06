Tweehonderdtal mensen nemen deel aan bijeenkomst tegen homofobie

Brussel - Een 200-tal mensen heeft zaterdagmiddag deelgenomen aan een bijeenkomst tegen homofobie, aan het Brusselse Noordstation. Tot de manifestatie was opgeroepen nadat maandagavond een homokoppel in Schaarbeek het slachtoffer was geworden van een gewelddadige agressie vanwege hun buren. Volgens het Brusselse parket valt het niet uit te sluiten dat het om een burenruzie gaat maar volgens het koppel zelf en de manifestanten is er meer aan de hand. “Wij zijn hier om te laten zien dat homofobie geen plaats heeft in Brussel”, klinkt het.

“Twee weken geleden trok de Gay Pride nog door Brussel”, zegt Graham Peele, de initiatiefnemer voor de bijeenkomst. “We hadden gehoopt dat onze boodschap toen goed begrepen was maar sindsdien zijn er al drie agressies geweest. Daarom komen we vandaag bijeen om die boodschap te herhalen: discriminatie en homofobie hebben geen plaats in Brussel. We moeten mensen met wie we het niet eens zijn, respecteren.”

De verhalen over homofobe agressies die naar buiten komen, zijn ook slechts het tipje van de ijsberg, aldus Graham Peele, die een reeks andere verhalen van gelijkaardige agressie voorlas.

“Wat maandagavond gebeurd is, heeft ons voor het leven getekend”, zegt Jeroen, één van de twee mannen die het slachtoffer werden van hun buren. “Maar ook alle steunbetuigingen die we sindsdien gekregen hebben, dragen we mee in ons hart.”

“Het verhaal van Jeroen en zijn partner heeft ons diep geraakt en is helaas al te herkenbaar”, zegt Adelheid Byttebier, schepen voor Gelijke Kansen in Schaarbeek. “Als gemeente doen we heel wat om hierrond te sensibiliseren, we vinden dat belangrijk en nodig, voor alle slachtoffers van discriminatie en voor alle delen van onze gemeenschap. Discriminatie heeft hier geen plaats.”