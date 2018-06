Russische piloot levend teruggevonden, 30 jaar nadat hij boven Afghanistan werd neergeschoten

Een Russische gevechtspiloot die meer dan dertig jaar geleden werd neergehaald toen hij boven Afghanistan vloog en sindsdien werd dood gewaand, blijkt nu toch nog in leven te zijn. Volgens het hoofd van de Russische parachutistenvakbond wil de man nu, na meer dan drie decennia, terugkeren naar huis.

De Russische piloot werd neergeschoten in 1987 en zou meer dan 60 jaar oud zijn. De laatste drie decennia leefde de man vermoedelijk in Pakistan, aangezien Afghanistan daar destijds verschillende gevangeniskampen had. Toch toonde hij al die tijd geen enkel teken van leven, al zijn de omstandigheden waarin hij leefde nog niet duidelijk.

125 Sovjetvliegtuigen neergeschoten

Het nieuws zelf werd bekendgemaakt door Valery Vostrotnin, het hoofd van de Russische parachutistenvakbond. “Hij leeft nog en dat is heel verbazingwekkend”, klonk het. “Nu heeft hij onze hulp nodig.”

Vostrotin wou de naam van de piloot niet vrijgeven omwille van privacyredenen, maar Russische media hadden het al snel over Alexander Mironov, anderen spreken dan weer over Sergei Pantelyuk. Wel staat vast dat de man meer dan drie decennia geleden uit de lucht werd geschoten en de val - in tegenstelling tot wat tot nog toe werd gedacht - in leven is.

Bekeerd tot islam

De Russische bezetting van Afghanistan duurde zo’n tien jaar. In die periode werden maar liefst 125 Russische toestellen neergehaald. Toen de Russen verslagen werden en zich uiteindelijk terugtrokken in 1989, werden ongeveer 300 soldaten als vermist opgegeven. Amper dertig daarvan werden ook effectief gevonden. De meesten van hen wilden terug naar huis, al waren er ook enkele uitzonderingen: Bakhretdin Khakimov bijvoorbeeld. Hij werd in 2015 geïnterviewd door AFP en vertelde zijn verhaal. De soldaat koos ervoor om in Afghanistan te blijven omdat hij na zijn zware verwondingen uitstekend werd verzorgd door de lokale bevolking. Hij bekeerde zich uiteindelijk tot de islam.

Terug naar Rusland

Vyacheslav Kalinin, hoofd van de veteranenorganisatie ‘Battle Brotherhood’, zegt dat de piloot naar huis wil terugkeren. Al zal die verhuis niet vanzelfsprekend zijn. “Zijn terugkeer naar huis vereist intensief werk van publieke organisaties en diplomaten”, zei een bron aan het Russische persagentschap TASS. “Het zal ongeveer twaalf maanden in beslag nemen.”

De moeder en de zus van de teruggevonden piloot zouden nog leven en de Russische tabloid Komsomolskaya Pravda spoorde de inmiddels 31-jarige dochter van de man op. Zij werd enkele maanden voor de vermissing van haar vader geboren.