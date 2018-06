Pep Guardiola geeft tips aan bondscoach Roberto Martinez: “Hazard en De Bruyne in één team?”

Pep Guardiola is in het land en als een ware volksheld werd hij vanochtend onthaald op de KDB Cup: “Jeugdvoetbal neemt een belangrijke plaats in mijn hart in”, charmeerde de minzame topcoach moeiteloos alle aanwezigen.

Lees ook:

- Wij spraken met Guardiola in Drongen: “België heeft geen traditie om wereldkampioen te worden. Maar...” (+)

- Veel persaandacht tijdens bezoek Pep Guardiola aan Kevin De Bruyne Cup in Drongen

“Toen ik de uitnodiging ontving voor de KDB Cup, heb ik even overlegd met Kevin maar ik heb eigenlijk geen moment getwijfeld”, klonk Guardiola enthousiast. “Ook bij Manchester City hebben we heel wat jeugdig talent en eenmaal ze zestien à zeventien jaar zijn, geven we hen de kans om samen te trainen met de A-kern. Dan hangt het van hen af of ze zich kunnen manifesteren.”

“Waarom ik hier vandaag ben? Nee, niet louter om Kevin te plezieren. Jeugdvoetbal neemt nu eenmaal een belangrijke plaats in mijn hart in. Of ik nog meer jeugdtoernooien zal bezoeken tijdens de komende weken? Nee, niet meteen. Ik ontving alvast geen uitnodigingen van andere spelers van Man City. Dit is echt wel uniek.”

Guardiola was een heel aandachtige toeschouwer bij verschillende duels, aan de zijde van vader Herwig De Bruyne sloeg hij de prestaties van de jonkies gade maar in zijn kielzog volgde uiteraard een indrukwekkende persmeute die aan de lippen hing van de 47-jarige Catalaan die en passant de loptrompet stak over de Rode Duivels.

Rode Duivels

“Jullie mogen trots zijn op deze generatie”, stak Pep Guardiola zijn bewondering voor de Rode Duivels niet onder stoelen of banken. “Ik sprak gisteren nog met Roberto Martinez en zijn staff. In elke linie beschikt België over absolute toptalenten. Laat hen dan ook gewoon lekker samen voetballen. Of Eden Hazard en Kevin De Bruyne in één team kunnen spelen? Natuurlijk wel! Maar je hebt ook nog iemand als Dries Mertens die bij Napoli schittert. Hopelijk werken ze als team een mooi WK af, de eerste match is sowieso de belangrijkste!”

De Spanjaard liet zich ook nog ontvallen dat hij ooit ook graag bondscoach wil worden. “Ik wil ooit op een EK of WK staan, maar voorlopig blijf ik waar ik ben. Ik ben nog jong he”, lacht hij. De vraag of hij België zou willen coachen, wimpelt hij af met de woorden “Martinez is er nog.”