Grote politieaanwezigheid bij witte mars voor zes maanden oude baby die in kinderdagverblijf overleed

Aalst - In Aalst is zaterdagmiddag een honderdtal personen op de been om mee te lopen in een witte mars voor Daniel, de baby die vorige week overleed in een kinderdagverblijf in de stad.

De zes maanden oude Daniel werd vorige week vrijdag plots erg ziek in de crèche waar hij ’s ochtends werd afgezet. Het jongetje had hoge koorts. Toen een werknemer van de crèche zag hoe de situatie verslechterde, en hij de ouders niet kon bereiken, schakelde hij de hulpdiensten in. Een ziekenwagen en MUG-team kwamen ter plaatse. Maar verdere hulp kon niet meer baten.

Uit een autopsie van de wetsdokter bleek dat het om een natuurlijk overlijden met een medische oorzaak ging. Er was dus geen sprake van een crimineel feit of van kwaad opzet.

Witte mars

Zaterdag vertrok even na 15.00 uur een witte mars voor de baby vanaf het station in Aalst. Een honderdtal mensen, voornamelijk uit de Afrikaanse gemeenschap, loopt mee. Ze willen gerechtigheid en willen voorkomen dat een dergelijke incident zich nog eens voordoet. “Rust in vrede. Dat gerechtigheid geschiedt”, valt er te lezen op een spandoek dat wordt meegedragen.

Veel politiebegeleiding

De groep trok al zingend naar de straat van de kinderopvang op de Gentsesteenweg. Er is veel politiebegeleiding. Op voorhand was niet duidelijk hoeveel man zich zouden aansluiten bij de mars. Daarom staan ook agenten te paard en een waterkanon paraat. Verder werden verschillende straten afgezet.