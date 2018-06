Beschamend! Bekerfinale tussen U19 van Feyenoord en PSV ontaardt in ordinaire vechtpartij

Voetbal is oorlog, luidt het cliché. Dat hebben de U19 van Feyenoord en PSV iets te letterlijk in hun oren geknoopt. In hun bekerfinale gingen de poppen plots aan het dansen in de verlengingen, de twee ploegen gingen met elkaar op de vuist. Het werd een beschamende vertoning. Dat Feyenoord uiteindelijk met 2-1 won, werd slechts een voetnoot.

PSV had eerder op het seizoen de titel al gepakt en deed dus een gooi naar de beker. Desondanks was Feyenoord de betere ploeg voor de rust. Dat deerde de Eindhovenaren niet, want na de rust klommen zij op voorsprong na een doelpunt van Joël Piroe. PSV leek dus op weg naar de gedroomde dubbel, maar kwam een kwartier voor tijd in de problemen door een rode kaart. Feyenoord profiteerde en maakte er in de slotfase 1-1 van.

Verlengingen dus, en daarin nam Feyenoord de bovenhand. Jordy Wehrmann scoorde een tweede keer bij de Rotterdammers, maar het was nadien dat het helemaal fout liep. Vijf minuten voor tijd was er een opstootje, de zenuwen stonden strak gespannen. De situatie escaleerde helemaal en het opstootje draaide uit in een massale vechtpartij tussen de twee ploegen. Daar bleef het niet bij, want ook enkele supporters kwamen zich mengen in de boksmatch. Uiteindelijk kalmeerde de situatie toch, Feyenoord-speler Ian Smeulers was de enige die rood kreeg voor zijn aandeel in de vechtpartij.

Na een afkoelingsperiode van een kwartier werden de laatste minuten van de wedstrijd gespeeld, Feyenoord gaf de voorsprong niet meer weg en pakte de beker. Ook de eerste ploeg van de Rotterdammers won dit seizoen de beker.