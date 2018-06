"Speciale" korting en ongeloof: voormalig Genk-speler vertelt hilarisch verhaal over transfer

De voormalige Racing Genk-verdediger Kalidou Koulibaly reflecteerde over zijn transfer naar Napoli in mei 2014. Hij vertelde hoe hij niet geloofde dat Napoli echt interesse in hem had, en de reactie van Napoli-voorzitter Aurelio De Lorentiis op zijn lengte.

“Toen [Rafael] Benítez mij belde, hing ik twee keer gewoon op omdat ik dacht dat het een grap was”, vertelde Koulibaly. “En dan wilde De Lorentiis een korting, omdat ik 10 centimeter korter was dan hij op het internet had gelezen.”

De Frans-Senegalees verdedigde tussen 2012 en 2014 de kleuren van Racing Genk, waarin hij 64 wedstrijden speelde en en 3 goals maakte. Hij won in 2013 de Beker van België, wat zijn allereerste prijs was.

“Benítez gaf mij een lesje met glazen als verdedigers en vorken als aanvallers, en vroeg me hoe ik zou bewegen. Ik heb toen veel bijgeleerd in een kwartier tijd”, zei de verdediger nog.

Napoli was derde geëindigd in de Serie A toen ‘Kouli’ de overstap maakte, waardoor hij voor het eerst in zijn carrière de voorrondes van de Champions League mocht spelen. Helaas voor hem geraakten de Napolitanen niet voorbij Athletic Bilbao om aan de eindrondes te mogen deelnemen.